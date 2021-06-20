Tatar BM Genel Sekreterliği Görevine Tekrar Atanan Guterres’i Tebrik Etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Antonio Guterres'i Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği görevine tekrar atanması dolayısıyla tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar, Cenevre 5+1 Kıbrıs toplantısında izlediği dengeli yaklaşımından dolayı BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i takdir etmekte olduğunu kaydederek, önlerindeki süreçte kendisiyle çalışmaktan memnuniyet duyacağını da belirtti.
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