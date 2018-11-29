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Tatar: “Ekonomik kalkınmayı sağlayacağız”

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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefke İlçe örgütleri UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’ı ziyaret ederek, görevinde başarı diledi.
Tatar: “Ekonomik kalkınmayı sağlayacağız”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefke İlçe örgütleri UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’ı ziyaret ederek, görevinde başarı diledi.

Partiden verilen bilgiye göre, UBP Lefke İlçe Başkanı Adil Özgey, Lefke İlçe Yönetim Kurulu, Lefke İlçesi Gençlik ve Kadın Kolları, köy ve mahalle örgüt başkanları Tatar’a başarı dileyerek destek belirtti.

Heyeti kabulünde, ekonominin iyi gitmediğini söyleyen Tatar, hükümetin halk tarafından istenmediğini savunarak, “Bu hükümetle daha fazla devam edilemez. Normal olan, UBP’nin muhalefette değil iktidarda olmasıdır. Halkın istediği ve işaret ettiği de budur. Önüne geçmek, durdurmak, geciktirmek, halka karşı çıkmaktır ve elbette halkımız bunu günü geldiğinde değerlendirecektir” dedi.

UBP’nin KKTC’nin en büyük siyasi partisi olduğunu söyleyen, partinin gücünü halktan aldığını belirten Tatar, “UBP iktidara hazırdır. Seçime de varız. Bilgimiz, tecrübemiz, çalışkanlığımız ve halkımızdan alacağımız güçle ekonomik kalkınmayı sağlayacağız” şeklinde konuştu.

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