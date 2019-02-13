Tatar Elcil’i İngiltere’ye gitme/me konusunda dava ediyor

Ulusal Birlik Partisi, KTÖS Genel Sekreteri Elcil'in açıklamalarına cevaben bir açıklama yaptı. Elcil'i karalama yapmakla suçlayan açıklama'da Elcil'e dava açılacağı kaydedildi

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil’i şahsına yönelik yalan ve karalayıcı açıklamaları nedeniyle dava edeceğini açıkladı.

Ersin Tatar, “ verilmeyecek hiçbir hesabı olmadığını “belirtti ve “ doğru bildiği yolda yürümeye, Kıbrıs Türk Halkı’nın hak ve menfaatlerini savunmaya devam edeceğini” vurguladı.

Tatar açıklamasında şunları kaydetti:

“Anavatan Türkiye’ye yalan,yanlış bir şekilde istilacı, Kıbrıs Türk Halkı’nı asimile eden, Kıbrıs Türkü’nün zorla soyadı almasını sağlayan ülke diye saldırdığı için eleştirdiğim ve halkımız için yüz karası olduğunu söylediğim Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil, aynı çirkin yaklaşımı şahsım için de ortaya koyuyor ve çok eski olayları istismar edebileceğini sanarak şahsımı karalamaya çalışıyor.

KTÖS Genel Sekreteri bilmelidir ki karalama çabaları ile beni susturması, durdurması mümkün değildir. Dün olduğu gibi, bugün de doğru bildiğim yolda yürüyecek Kıbrıs Türk Halkı’nın hak ve menfaatlerini savunmaya devam edeceğim.

İngiltere’de hakkımda açılmış hiçbir dava yoktur, dolayısıyla İngiltere ile ilgili bir sorunum da bulunmamaktadır. Elcil’in benim 30 yıl önce Polly Peck’te çalışmamı istismar etme çabası boşunadır. Şener Elcil, benim Polly Peck’le ilgili bir sorunum olmadığını dostları Rum yetkililerden de öğrenebilir. Sayın Asil Nadir de bugün aramızdadır. İsteyen ona da sorarak benimle ilgili her hangi bir soruşturma ya da davanın olmadığını öğrenebilir.

1999 yılında yani 20 yıl önce Türkiye’de Show TV ve Hürriyet gazetelerinin de yer aldığı şirkette mali işlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışırken şirket için bir soruşturma açılması söz konusu idi ama, Elcil’in öne sürdüğü gibi hakkımda vergi kaçırmaktan dolayı açılmış bir dava asla olmadı.

15 yıl önce Akfinans Bank’ta bir yıl kadar Bağımsız Hesap Uzmanı olarak görev yaptım ama iftiracı Şener Elcil’in ileri sürdüğü gibi Kulaksız 5 Sitesi’ne el konulması olayına bir dahlim, dolayısı ile de hakkımda her hangi bir hukuki süreç başlatılması söz konusu dahi olmadı.

Ticaret Bankası’na ait söz konusu araziyi almamı ise Banka bana kendisi önerdi. Neden? Çünkü bankada mevduatım vardı ve banka dara girmişti. Bu dara giriş sürecinde Ticaret Bankası bana söz konusu araziyi önerdi. Ben de bankadaki mevduatımın üzerine bir miktar para daha koyarak orayı satın aldım. Bu olayda da her hangi bir yasa dışılık söz konusu değildir.

Dolayısı ile Elcil’in tüm iddiaları siyasi amaçlıdır, karalamaya yöneliktir ve yalandır.

Avukatıma Şener Elcil’in saldırıları ile ilgili hukuksal süreci başlatması için talimat vermiş bulunuyorum. Şahıs olarak da siyasetçi olarak da veremeyecek hesabım, izah edemeyecek hiçbir işim olmamıştır, olmayacaktır da.”

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