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Tatar, Fransa’yı tutumunu gözden geçirmeye davet etti

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Tatar, Fransa’yı tutumunu gözden geçirmeye davet etti
Tatar, Fransa’yı tutumunu gözden geçirmeye davet etti

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, “Fransa’nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne askeri desteğinin barışa değil, taraflar arasında gerginliğin artmasına, Kıbrıs konusunun bir sonuca bağlanmasının uzamasına hizmet ettiğini” belirtti.

Tatar, açıklamasında şunları ifade etti:
“ Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Fransa arasında 4 Nisan 2017’de imzalanan ‘Savunma Alanında İşbirliği Anlaşması’nın’ 1 Ağustos tarihinde yürürlüğe girdiği Fransa tarafından da resmen açıklanmış bulunuyor.
Bir kere herkese hatırlatmakta fayda görüyorum ki Kıbrıs Türkü’nün eşit ortağı olduğu Kıbrıs Cumhuriyeti 21 Aralık 1963’te Rumların silahlı saldırıları sonucu Kıbrıs Türkü’nün Devlet’ten atılmasıyla yıkılmıştır.

Güney Kıbrıs’taki Devlet bir Rum Devleti’dir.

Dolayısıyla, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin sanki bizim de ortak olduğumuz Kıbrıs Cumhuriyeti devam ediyormuş gibi uluslararası anlaşmalara imza atmaya devam etmesi uluslararası hukuk bakımından ciddi bir ayıp olmaya devam etmektedir.

Fransa’nın bu durumu bile bile Rumlarla anlaşma yapması, 1960 Antlaşmalarına aykırıdır ve bu anlaşmaların taraflar arasında kurduğu dengeyi bozması nedeniyle tehlikeli bir adımdır.
Fransa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne askeri destek sağlamakla barışa değil bölgede gerginliğin artmasına, Kıbrıs sorununun bir sonuca bağlanmasına uzamasına hizmet etmektedir.
Oysa, Fransa BM Güvenlik Konseyi üyesidir ve barışın sağlanması ve/veya devam etmesi gibi önemli bir sorumluluğu vardır.

Fransa’yı bütün bu gerçekler ortadayken Rum Yönetimi’ne sağladığı askeri destek nedeniyle kınıyor bir an önce tutumunu gözden geçirmeye davet ediyorum.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti, Doğu Akdeniz’deki haklarını korumakta kararlıdır.
Kimsenin Kıbrıs Türkü’nün egemenliğini, güvenliğini hiçe sayan tutumlarına boyun eğmeyeceğiz.”

 

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