Tatar: Futbola katkımız gençliğe katkımızdır

UBP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Adayı Başbakan Ersin Tatar, sivil toplum kuruluşlarını ziyaretlerine Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu(KTFF) ile devam etti.

Tatar, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelerek, görüş alış verişinde bulundu.

Ziyarette Tatar’a UBP Genel Sekreteri Ersan Saner, UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu ile Spor Dairesi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana da eşitlik etti.

Başkan Hasan Sertoğlu, Yenicami Spor Kulübü Başkanlığı da yapmış olan Başbakan Ersin Tatar’ı spor camiası olarak uzun süredir tanıdıklarını belirtti.

Sertoğlu, “ burayı daha önce de pek çok kez ziyaret ettiniz. Bugün de Cumhurbaşkanı Adayı olarak sizi konuk ediyoruz. Hayırlı olsun” dedi.

Ekonomi ve pandemi ile ilgili çalışmalarda Başbakan ve hükümete sabır dileyen Sertoğlu, “ Ankara ziyaretiniz oldu. Ciddi kaynakla geri döndünüz. İnşallah yaratılan kaynak, vatandaşımıza, iş insanımıza, piyasamıza bir ilaç olur” dedi.

Sertoğlu, şöyle konuştu:

“ Sizler her zaman futbolun yanında oldunuz. Kriz dönemine rağmen kulüplere katkı payını gelecek yıl için de artırmakla, önemli bir yardım yaptığınızı düşünüyoruz. Size çok teşekkür ederiz. Futbol camiası olarak sizlere başarılar dileriz”.

UBP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Adayı Başbakan Ersin Tatar da futbol camiasını yakından tanıyan bir siyasetçi olduğuna işaret ederek, KTFF Başkanı Sertoğlu ve arkadaşlarının, ülke futbolu ve gençliği için önemli vizyon ve projeler üzerinde çalışmakta olduğunu, bunun da kendisini çok mutlu olduğunu söyledi.

Futbol altyapısını geliştirerek, gençliğe daha çok olanak yaratmak istediklerini belirten Tatar, imkanlar doğrultusunda sadece futbol değil, tüm spor dallarının altyapısını geliştirmeye çalıştıklarını belirtti ve “ Futbol ve tüm spor dallarına katkıyı sürdüreceğiz” dedi.

Ersin Tatar, “ Hükümetimiz döneminde futbola, spora katkıyı artırdık. Katkı yapmaya devam edeceğiz. Bu katkı ile morali ve umudu verebilmek, bu sıkıntıların aşılması düşüncesiyle bu imkanları Kıbrıs Türk gençliğine tanıyoruz. İmkanlarımız dahilinde gençlik ve spora bunları yansıtmayı sürdüreceğiz .”diye konuştu.

Sadece futbol değil tüm federasyonlara kaynak aktardıklarını ifade eden Tatar, “Futbol ülkedeki en popüler spor ancak biz diğer branşları da ihmal etmiyoruz. Çeşitli dengelerle onları da destekliyoruz.”şeklinde konuştu

Yeni dönemde en büyük hedeflerinin, gençliğin önünü açmak ve gençliği dünya ile bütünleştirmek olduğunu vurgulayan Tatar, “ Yeni bir gelecek derken, gençlik, futbol, spor bu hedefin ana merkezinde konumlanmaktadır. Gençlerimiz ambargolar altında kalmayı hak etmiyor. Yeni siyasetle, yeni motivasyon alanları yaratacağız. “Dedi.

Hasan Sertoğlu ve ekibinin başarılı çalışmalarının sürmesini dileyen Tatar, “ Sertoğlu Küçük Kaymaklı Başkanı iken ben de Yenicami Başkanı idim. Karşı Karşıyaka geldik, yendik, kaybettik ama dostluğumuz hep devam etti. Spor camiasının bir parçası olmaktan gurur duydum ve duymaya devam ediyorum ”diye konuştu.