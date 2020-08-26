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Tatar gençlerle buluştu; “Geleceğimizi gençlerle şekillendireceğiz”

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Tatar gençlerle buluştu; “Geleceğimizi gençlerle şekillendireceğiz”
Tatar gençlerle buluştu; “Geleceğimizi gençlerle şekillendireceğiz”

 UBP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Adayı  Başbakan Ersin Tatar, UBP’li gençlerle bir araya gelerek güncel konular ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile ilgili sorularını yanıtladı.

Gençler Tatar'a Kıbrıs Konusu, Maraş Açılımı, pandemi ekonomi ve  gençlerin sorunları ile ilgili sorular yöneltti.

UBP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Tatar, günümüz gençliğinin sosyal medya ve iletişim kanallarını çok iyi kullandıklarını, sosyal medyadan ve çeşitli platformlardan takip ettiğini belirtti.

Tatar, "Gençlerimiz iyi bir gelecek istiyor. Onlarla empati yaparak, onların beklentilerini bizim öngörülerimize örtüştürerek, müreffeh bir gelecek yaratabiliriz. Gençleri, rutin mesajlarla değil, Cumhurbaşkanlığı Mekanizmasına da katarak, geleceğimizi gençlerle birlikte şekillendireceğiz " dedi.

“Cumhurbaşkanlığına seçilir seçilmez  BM ve AB'ye resmi görüşlerimizi ileteceğiz. Kimse bizi alternatifsiz bırakamaz. Kimse bizi 50 yıl daha  masada tutsak edemez. Alternatiflerimiz hazırdır. Egemen eşitlik temelinde bir geleceği kurmak mümkündür" diye konuşan Tatar, Mavi Vatan dedikleri unsurun Kıbrıs Türk Halkı için de önemli bir gelecek teşkil ettiğini söyledi.

Tatar, " Gençlerimize söylüyorum. Doğu Akdeniz’deki yeni bir gelecek şekilleniyor. Anavatan Türkiye ile birlikte bu gelecekte istiyorsak, doğru hamleler, doğru stratejilerle her almak bizlerin de hakkıdır" dedi.

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