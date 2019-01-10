Tatar: “Günü geldiğinde tarım reformu yapmak için çalışıyoruz”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, günü geldiğinde tarım reformu yapmak, sektörü yeni bir atılımla ileriye taşımak ve sektördekilerin yüzünü güldürmek için çalıştıklarını kaydetti.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, günü geldiğinde tarım reformu yapmak, sektörü yeni bir atılımla ileriye taşımak ve sektördekilerin yüzünü güldürmek için çalıştıklarını kaydetti.

Tarımın ülkenin en önemli ve stratejik sektörlerden biri olduğunu kaydeden Tatar, “Anavatan Türkiye’den gelen su en iyi şekilde değerlendirilerek, çiftçimizin sesine kulak vererek bu sektörde yeni bir atılım içine girmemiz gerek” dedi.

Tatar, “Tarım Bayramı” dolayısıyla mesaj yayımlayarak, “Tarım sektöründeki herkese destek, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

Anadolu’da tarımsal eğitimin başlamasıyla 10 Ocak’ın Tarım Bayramı olarak kutlandığını belirten Tatar, şunları kaydetti.

“Hükümetin yanlışları nedeniyle tarım kesimimizin bugünü bayram olarak kutlayamadığını biliyoruz. Tarım sektörü hükümet yüzünden dertlidir. gayri safi milli hasıla içinde tarım oransal olarak yüzde 5 geriledi. Kuraklık tazminatlarının yarısından fazlası hala ödenmedi. Doğrudan gelir desteği alacakları ile akaryakıt desteği hak edişleri hala duruyor. Hayvancımız için süt fiyatlarındaki dengesizlik önemli bir sorun. Belirlenen narenciye ürün fiyatları ile ülkemiz için çok önemli bir değer olan narencinin ayakta kalması imkansız hale geldi. Tarımda eğitime gereken önem verilmiyor. Tüm bunları biliyoruz ve sorunların aşılması mücadelelerinde tarım kesimimizin yanındayız. Tarım, en önemli, en stratejik sektörümüzdür. Bizler bu bilinçle, ülkemizdeki 100 bin öğrenciyi de göz önünde bulundurarak, günü geldiğinde tarım reformunu yapmak, tarım kesimimizin yüzünü güldürmek, sektörü yeni bir atılımla ileriye taşımak için çalışıyoruz.”