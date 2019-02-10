Tatar: “ Hükümet ciddiyetten uzak”

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, “ Hükümet’in ciddi bir tutumla yolsuzluklara karşı olduğu iddilarının doğru olmadığını” belirtti ve “ öyle olsa 10 milyon vergi borcu olan, gelirin kimlere gittiği belli olmayan Dome Otel olayını Sayıştay raporlarına rağmen kapatmaya ve yine CTP’li sendikaya ihalesiz peşkeş çekmeye çalışmazlar” dedi.

Ersin Tatar, UBP milletvekilleri ve İskele İlçe Başkanı Osman Kırşan’la birlikte Yeni Erenköy ile Mehmetçik’i ziyaret etti.

Tatar, yaptığı konuşmalarda, “ UBP’nin halkla bütünleşmeye, halkın sesine kulak vermeye büyük önem verdiğini” söyledi ve “ halkı hizmet için UBP’yi iktidarda görmek istiyor. Halk UBP’nin proje ve hizmet demek olduğunu biliyor. Karpaz’da ve yurdun diğer yerlerinde kayda değer ne yapılmışsa hepsinin altında UBP’nin imzası vardır. Yenilerini yapmak, halkımıza hizmet etmek için tüm kadrolarımızla hazırız” dedi.

Bugünkü hükümetin halkın sorunlarını çözmek ve ekonomi için yeni projeler hazırlamak dururken, kürtaj, vicdani ret gibi konuları gündem haline getirmesini eleştiren UBP Genel Başkanı Tatar, “ bu halk bunları yutmaz. Vicdani ret diye yola çıkılıp, Türkiye’ye işgalci diye yalan yanlış iddialarla saldırılmasını onaylamaz” diye konuştu.

Tatar, “ Karpaz başta olmak üzere ülkenin her yanı için ne yapılabileceğini, hangi projelerin uygulanabileceğini değerlendirmekte olduklarını” da ifade etti ve “ bu ülke için yatırıma ihtiyaç var ama önce bu halkı sevmek bu devleti sevmek lazım ki bunları düşünesiniz, yapasınız. Oysa, CTP ve TDP’nin tek derdi Rumla federasyon kurnaktır. O da olmuyor. Rum’un istedikleri ortadadır. Garantörlüğün kalkmasını, 1974 öncesine dönüşü taviz olarak istiyorlar. Verebilirlserse versinler de görelim” dedi.