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Tatar: “İki devletli çözüm”

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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, bugün, Sönmezliler Ocağı’nı ziyaret etti.
Tatar: “İki devletli çözüm”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, bugün, Sönmezliler Ocağı’nı ziyaret etti.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, Tatar ziyaretinde yaptığı konuşmada Kıbrıs konusuna da değindi ve Rum tarafı ile federasyon kurulmasının artık hayal bile edilemeyeceğini, Rum isteklerinin ortada olduğunu söyledi.

Ersin Tatar, UBP’nin bir bütün olarak iki devletli çözümü artık alternatif çözüm olarak gündeme getirdiğini anlattı ve “Halkımızdan büyük destek ve ilgi görüyoruz çünkü gerçekçiyiz” dedi.

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