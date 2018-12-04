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Tatar: “ İki devletli çözüm gündemde olacak”

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Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, “ Kıbrıs konusunda çözüm konuşulurken artık iki devletli çözümün de gündemde olacağını, partisinin bu yönde ağırlığını ortaya koyacağını” söyledi.
Tatar: “ İki devletli çözüm gündemde olacak”

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, “ Kıbrıs konusunda çözüm konuşulurken artık iki devletli çözümün de gündemde olacağını, partisinin bu yönde ağırlığını ortaya koyacağını” söyledi.

Ersin Tatar, dün gece Lefke İlçe Örgütü’nü ziyaret etti. Tatar, Lefke’de partililerin büyük destek ve ilgisi karşılaştı.

Ziyarette konuşan UBP Genel Başkanı Tatar, Lefke’de UBP’lilerle bir araya gelen genel başkan Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile bir araya geldiği toplantıda iki devletli çözümün gündemde olması gerektiği mesajını kendisine ilettiğini söyledi.

 

“Türkiye ile de temas ettik. Artık iki ayrı devletli bir çözüm modeli konuşulmalıdır” diyen UBP Genel Başkanı Ersin Tatar şöyle devam etti: BM’ye net mesaj verdim. Türkiye’miz olmadan bir çözüm olmaz. Spehar’a dedim ki sizin dünyanızla bizim dünyamız farklı. Sizin dünyanızda Türkiye’yi adadan dışlamak var. Murat edilen çözümün bizi AB içerisinde yok ederek, eriteceğini söyledim. Spehar’ın yüzüne ne istediğimizi, endişelerimi söyledim.

Türkiye’nin tek taraflı müdahale hakkı olmadığı bir çözümü de kabul etmeyeceğimizi söyledim. Spehar’a bize tuzak kurmamaları uyarısında bulundum. 

 

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Kıbrıs konusunda izlediği politikayı eleştiren UBP Genel Başkanı Tatar,  “ meydanı kendisine bırakmayacağız. Kıbrıs halkının haklı sesini gündeme getireceğiz. Sayın Akıncı da duysun, artık meydan boş değil” diye konuştu.

 

Ersin Tatar, “ UBP’nin Lefke İlçesi’nin gelişmesine büyük önem verdiğinin de altını çizdi ve “ UBP vizyonunun bir eseri olan Lefke Üniversitesi’nin 15 bin öğrenci sayısına ulaşmasını desteklediklerini, iktidara geldikleri anda bölgeye hizmetlerine devam edeceklerini” kaydetti.

“ Ulusal Birlik Partisi’nin ülke için vazgeçilmez bir parti olduğunu ifade eden UBP Genel Başkanı Tatar, “ zorlama hükümet” olarak nitelediği koalisyon hükümetinin başarısız olduğunu artık sona ermesi gerektiğini vurguladı.

 

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, “ UBP ‘nin Türkiye ile uyum ve kardeşçe işbirliği, proje, kalkınma, deneyimli kadro anlamına geldiğine de işaret etti ve “ partisinin iktidara hazır olduğunu kaydetti.

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