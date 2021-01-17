Cumhurbaşkanı Ersin Tatar iki toplumlu eş komite başkanları ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar komite çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, komite çalışmalarının gönüllülük esasına göre çalışan ve özveri gerektiren bir süreç olduğunu ifade ederek, komitelerin çalışmalarını en iyi şekilde sürdüreceklerine olan inancını dile getirdi ve komite başkanlarına ve üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

"İki Taraflı Teknik Komiteler" ve başkanları şu isimlerden oluşuyor:

"İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü Prof. Dr. Tülen Saner, Çevre Teknik Komitesi Başkanı Prof. Dr. Salih Güzel, Ekonomi ve Ticari İşler Komitesi Başkanı Tamer Müftüzade, Geçiş Kapıları Teknik Komitesi Başkanı Av. Salih Doratlı, İnsancıl Konular Teknik Komitesi Başkanı Zehra Başaran, Kriz Yönetimi Teknik Komitesi Başkanı Gül Güresun, Kültürel Miras Teknik Komitesi Başkanı Ali Tuncay, Kültür Teknik Komitesi Başkanı Fevzi Tanpınar, Suç ve Suça İlişkin Konular Teknik Komitesi Başkanı Av. Hakkı Önen, Sağlık Teknik Komitesi Başkanı Dr. Cenk Soydan, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Teknik Komitesi Başkanı Doç. Dr. Münevver Çağın, Yayıncılık İletişim Frekans Teknik Komitesi Başkanı Kadri Bürüncük ve Eğitim Teknik Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ersun İşçioğlu"