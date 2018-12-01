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Tatar: “ Kalkınma için seferber olacağız ”

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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne İlçe Başkanı Serdar Özbekoğlu, İlçe Yönetim Kurulu, Kadın ve Gençlik Kolları temsilcileri UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’a nezaket ziyaretinde bulunarak başarı dilediler.
Tatar: “ Kalkınma için seferber olacağız ”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne İlçe Başkanı Serdar Özbekoğlu, İlçe Yönetim Kurulu, Kadın ve Gençlik Kolları temsilcileri UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’a  nezaket ziyaretinde bulunarak başarı dilediler.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, UBP Genel Başkanı Tatar, partinin her kademedeki yönetimin tabanla, halkla bütünleşmesiyle, partililer arasında sevgi ve saygıya dayalı kaynaşma sağlanmasına büyük önem verdiğini söyledi.

UBP Genel Başkanı Tatar, tüm UBP’lilere, örgütlere kendisine verdikleri destekten dolayısı teşekkür etti.

Ersin Tatar, ülkenin ciddi sıkıntılar yaşadığını, vizyonu olmayan, her biri başka tarafa çeken 4 koalisyon ortağının hataları nedeniyle ülke insanının mutsuz olduğunu, ekonominin küçüldüğünü, sektörlerin daraldığını, halkın fakirleştiğini savunarak, “Halk, sorunlarını çözecek olanın UBP olduğunu, biz olduğumuzu biliyor, söylüyor. Halk UBP’yi hükümette istiyor. Bunu duymazdan gelmek boşunadır” dedi.

UBP’de yoğun bir çalışma içine girildiğini, iktidara gelindiği andan itibaren kalkınma için seferber olunacağını ifade eden Tatar, “Güçlü bir KKTC için, güçlü ekonomi şarttır. Bizim temel hedefimiz budur” diye konuştu.

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