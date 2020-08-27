Tatar: “Karantina açıklamaları tamamen "popülizm"

UBP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Adayı, Başbakan Ersin Tatar, Yeni Boğaziçi'nde düzenlenen toplantıda vatandaşlarla biraraya geldi.

Pandemi sürecine rağmen, sosyal mesafe ve maske tedbirini uygulayan çok sayıda vatandaş toplantıya ilgi gösterdi.

Toplantıda vatandaşlarla hitap eden Tatar, hükümet, pandemi süreci ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ile ilgili önemli mesajlar verdi.

Başbakan Ersin Tatar, pandemi ile ilgili olarak yapılan karantina açıklamalarını "popülizm" olarak nitelendirdi.

Hükümetle ilgili her konuda şeffaf olduklarını belirten Tatar; “Açık ve net her şeyi vatandaşımıza, partililerle anlatmak zorundayız. Karantina dediğiniz, yedi gün herkesin otelde kalması demektir. 1 Temmuz’dan bu yana yaklaşık 50,000 kişi gelmiştir. Vakalar vardır, ama ekonomiyi de dikkate alarak bu süreci en iyi şekilde yönetmek durumundayız. Dolayısıyla karantinayı kabul etmedik. Ortağımızın çıkıp ben kabul ettim onlar kabul etmedi demesi tamam değildir. Hükümet bir bütündür. Aldığı kararı birlikte alır, birlikte duyurur ve bu şekilde ülkeye hizmet etmeye devam eder. Bu popülizmden başka bir şey değildir. Herkesin bir hafta otelde kalmasını ekonomik açıdan kaldırmamız mümkün değildir. Bunu parasını kim verecek. Bunun parasını verecek olan kim buraya gelir? Ekonomi durur ve bunun altından kalkmak mümkün olmaz" dedi.

Tatar, " Sayın Akıncıya da sesleniyorum. O da zaman zaman bunu gündeme getiriyor. Bu popülizmden başka bir şey değildir. Biz UBP olarak elimizi taşın altına koyduk ve sorunların altından başarıyla kalkmayı başardık. Sağlık Bakanımıza verdiğimiz talimatla bir test Türkiye’de bir test burada gerekirse bir süre sonra her kişiye üçüncü bir test daha yapılsın. Halkımızı bu şekilde daha iyi koruyalım" diye konuştu.

Bir yandan sağlıkta gerekli önlemleri alarak ekonominin çarklarının dönmesi ve hizmetlerin halka gitmesini istediklerini ifade eden Tatar, " Krize rağmen geriye dönük maaşların ödenmesi, yatırımların devam ediyor olması, Türkiye ile imzalanan protokoller başarımızdır. Bu çalışmalarımız ve geleceğe dair bir umut olarak ortaya çıkmaktadır" şeklinde konuştu.

Pandemi sürecinde harcanan toplam rakamı da açıklayan Tatar," Bütçede olmamasına rağmen toplam harcamamız 60 Milyon TL'yi geçmiştir. Bunları da ödedik; ödemeye devam ediyoruz" bilgisini paylaştı.

Tatar , BRT arkasına 500 yataklı hastanenin 2021 Bütçesinde yer alacağını, 2023 yılında da teslim alınacağını söyledi.

Pandemi Hastanesi yapımına başlandığını hatırlatan Tatar, " Maalesef devletin içinde bazı çarkları aşmak zordur. Hala Planlama İnşaat Dairesi ile Mimarlar Odası Projeyi çizemedi. biz Türkiye ile konuştuk, anlaştık. Türkiye'nin hediyesi olarak bizlere teslim edilecektir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin önemine işaret eden Tatar, UBP tabanının kararlılığını Yeniboğaziçi'nde de gördüğünü söyledi.

Bölgesel gelişmeler dikkate alındığında, artık ulusal düşüncenin Cumhurbaşkanlığı Makamına gelme zamanı olduğuna dikkat çeken Tatar, heyecanı ülke geneline yaymak ve bunu sandığa yansıtmak için tüm güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kıbrıs Türk Halkı'nın zaferini 11 Ekim'de ilan edeceklerini belirten Tatar, " Herkes bu seçim le ilgileniyor. Amerikası. Fransası burayla ilgileniyor. Bu seçim çok kritik çok önemlidir. Kıbrıs Türk Halkı, sadece federasyonla değil, alternatif fikirlerle de geleceğine sahip çıkacağını gösterecektir" dedi.

UBP Genel Sekreteri Ersan Saner de UBP'nin güçlü örgütsel yapısı ile bir seçime daha hazır olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini önemli bir kavşak olarak niteleyen Saner, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere bakıldığında, Türkiye'nin gücü ile paralel Kıbrıs Türk Halkı'nın bu denklem dışında kalamayacağını ifade etti.

Saner, Kıbrıs Türk Halkı'nın geleceğine Ersin Tatar ile yön vereceğine yürekten inandıklarını kaydetti.

UBP Gazi Mağusa İlçe Başkanı Olsan Oran da, katılım için partililere ve vatandaşlara teşekkür etti.

Oran, seçime büyük önem verdikleri için Genel Başkanı'nı aday gösterdiklerini, Tatar'ın etragında kenetlenerek bir başarı daha kazanacaklarına inandıklarını dile getirdi.