Tatar: Karar verme yetkisi Akıncı'da değil

Ersin Tatar “ Türkiye’nin garantörlüğünün devamına karar verme yetkisinin

Akıncı’da olmadığını belirtti ve vurguladı:

“ HALKIMIZ GARANTÖRLÜĞÜN AYNEN DEVAMINDAN YANADIR”

UBP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Adayı Başbakan Ersin Tatar, Türkiye’den TGRT

ve TVNET Canlı yayınlarına katılarak, gündemi değerlendirdi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki savaşla ilgili Tatar, “Biz her zaman Azeri

kardeşlerimizin yanında olduk. Onların mücadelesi bizlerin de mücadelesidir”

dedi.

Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelerle ilgili de Tatar, Türkiye’nin kararlılığının,

kendilerine de güç vermekte olduğunu söyledi.

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Tatar, “Türkiye güçlü bir devlet olarak hak ve çıkarlarımızı korumakta. Rum –

Yunan ikilisi hukuku dışlayarak Kıbrıslı Türkleri oyunun dışına itmeye çalıştı ama

hiçbir yere varamadılar; karşılarında koskocaman bir Türkiye Cumhuriyeti

buldular.” dedi.

Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin de Kıbrıs’ta paylaşıma dayalı bir çözüm modelinin

çok uzak olduğunu bir kez daha gösterdiğini ifade eden Tatar, “ Bölge eskisi gibi

değildir. Kıbrıs artık eski Kıbrıs değildir. Federasyon denilen model, artık tamamen

“dar çerçevedeki bir değerlendirme” olarak durmaktadır” diye konuştu

Kıbrıs’ta artık egemen eşitliğe dayalı bir çözüm olması gerektiğine vurgu yapan

Tatar şöyle konuştu:

“Burada federasyon çözüm adı altında oynanan tüm oyun, Türkiye’nin adadan

çıkmasıdır. Biz Türkiye ile hareket etmeliyiz. Türkiye burada garantördür. AB ve

diğer merkezlerde oynanan oyunlara asla müdahil olmayacağız. Sayın Akıncı’nın

zihniyeti, Kıbrıslı Türklerin tümünü temsil etmiyor. Kıbrıs Türk tarihinde ilk kez

‘garantörlük tabu değildir’ dedi ve Türkiye’nin garantörlük haklarını masaya

yatırdı. Biz asla böyle bir oyuna gelmeyiz. Türkiye’nin elde ettiği garantörlük hakkı,

yine Türkiye’ye aittir. Günü geldiğinde bunun kararını verecek olan Türkiye’dir;

buradaki Cumhurbaşkanı değil. Kıbrıs Türk Halkı Türkiye’nin garantörlüğünün

aynen devam etmesini istemektedir ”

Kıbrıslı Rumların, Yunanistan’ın Adanın tümünü ele geçirme düşüncesinden

vazgeçmediklerini belirten Tatar şöyle devam etti :

Federasyon dedikleri, Kıbrıslı Türkleri yavaş yavaş asimile edip yok etmek,

Türkiye’yi buradan dışlamak, ‘Büyük Yunanistan’ hayalini gerçekleştirmek. Biz

buna sonuna kadar karşı çıkacağız. Arkamızda, UBP gibi bir güç vardır. Bizim gibi

binlerce insanımız vardır. Anavatanımız vardır” dedi.

BM parametrelerinin değişmesi gerektiği yönündeki sözlerini yineleyen Tatar,

alternatif modeller içinde, Kosova modelinin de gündeme gelebileceğini belirterek

“Kosova’da ne yaptılar? Netice alamayınca daha fazla bağımsızlık istediler, Kosova

tanındı. Eğer tüm Kıbrıslı Türkler ‘yeter’ deyip, onurlu bir gelecek için kendi

devletine destek çıkarsa biz de başarabiliriz” şeklinde konuştu.

Soru üzerine Cumhurbaşkanı Akıncı’nın yanlış açıklamalarla, KKTC’nin en büyük

dostu, müttefiki, Anavatan Türkiye ile ilişkilere zarar verdiğini ifade eden Tatar,”

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Tüm halkın Cumhurbaşkanı olduğunu unutmadan konuşması lazımdı. Sözleri tüm

halkı bağlamaz. Kendisi, Rumlar’la ortalık olabileceğini düşünen, Türkiye’ye

mesafeli duran birisi. ben ise Dr Küçük, Denktaş ve Eroğlu gibi düşünen, önce

devletim diyen Anavatan Türkiye ile birlikte yeni bir gelecek vaat eden bir adayım”

diye konuştu