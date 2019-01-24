Tatar: Kıbrıs konusunda hükümetin bir görüşü olmalı

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar Kıbrıs TMT Mücahitler Derneğini ziyarette Ulusal Birlik Partisi’nin Kıbrıs konusundaki bakış açısının TMT Mücahitler Derneği ile yüzde yüz örtüştüğünü söyledi.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar Kıbrıs TMT Mücahitler Derneğini ziyarette Ulusal Birlik Partisi’nin Kıbrıs konusundaki bakış açısının TMT Mücahitler Derneği ile yüzde yüz örtüştüğünü söyledi.

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneğini ziyarette Kıbrıs konusunun her zaman UBP’nin gündeminde olduğunu gelinen aşamada kritik sürece doğru gidildiğini ifade eden Tatar, “ o bakımdan meseleyi gündemde tutmak lazım” dedi.

Tatar Bir Kıbrıslı Türk’ün AKEL Partisi’nden Avrupa Parlamentosu’na aday olmasına eleştirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti çatısı altında ekonomik ve sosyal hayat yürütüldüğünü belirten Tatar, Kıbrıs Türkü’nün eskiye oranla ekonomik anlamda daha iyi bitr seviyede olduğunu ifade etti…

Tatar, önemli olan bu devleti daha da güçlendirmek ekonomik siyasal yapısını her türlü sosyal boyutu ile daha ileriye götürmek için gece gündüz çalışmaktan geçiyor. UBP’nin kadroları tecrübesi çalışkan insanları ile KKTC’yi geliştirmek için çabalarını sürdürecektir” dedi.

Dişişleri Bakanı Kudret Özersay’ın Washington ziyaretindeki açıklamalarının doğru olduğunu ancak kendi hükümet ortakları ve Cumhurbaşkanı tarafından eleştirildiğini belirtti.

Tatar, “ Kendi hükümet programlarında diyorlar ki her parti başka görüşe sahip olduğu için hükümetin dış konuda Kıbrıs meselesinde bir görüşü yoktur. Öyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değildir. Kıbrıs meselesi bu ülkede her hükümetin en önemli meselesidir” dedi

Tatar, esas olanın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yaşatılması, Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda var olabilmesi olduğunu kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi’indeki 50 milletvekilinin 35 ‘nin Ulusal Çizgiyi takip ettiğini kaydeden Tatar, “ nasıl olurda diğerleri 15 millletvekili ile 35 milletvekilinin ağırlığını tartıyorlar” dedi.

Türkiye’nin Ada’daki garantörlüğünün devam edeceğini belirten Tatar, mutlaka iki ayrı devlet temelinde bir anlaşmayı kabul edeceklerini söyledi.

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Yılmaz Bora da çok kritik bir süreçten geçildiğini belirtti.

Bora, Rum tarafının sıfır asker sıfır garanti formülünü ortaya koymasını u eleştirdi.

Bora, Kıbrıs’da ikinci bir Girit olayı yaşanmaması için dik durulması gerektiğini kaydetti.TMT Mücahitler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Celal Bayar da sürecin Türkiyed ile birkikte yürütülmesinin önemini vurguladı…

Bayar, 1960 anlaşmalarında elde edilen her şeyin kaldırıldığını birtek garanti ve ittifak anlaşmasının yürürlükte olduğunu kaydetti.