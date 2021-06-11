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Tatar Kickbokscuları Kabul Etti

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Kickboks Federasyonu Başkanı Niyazi Demirel ve Profesyonel Kickboks sporcuları Doğan Süzal ve Azim Tanol’u makamında kabul etti.
Tatar Kickbokscuları Kabul Etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Kickboks Federasyonu Başkanı Niyazi Demirel ve Profesyonel Kickboks sporcuları Doğan Süzal ve Azim Tanol’u makamında kabul etti.

Kabul sırasında Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı Sertaç Bozatlı, sporcuların antrenörleri ve babaları da hazır bulundu.

27 Mart 2021 tarihinde, Türkiye’nin Kocaeli şehrinde Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen, 7 farklı ülkeden 40 sporcunun karşılaştığı ve TV 8.5’dan canlı olarak yayınlanan dev Profesyonel Kickboks Organizasyonunda sporcularımız Azim Tanol 2.inci ve Doğan Süzal 1’inci olmuştu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kabulde yaptığı konuşmada KKTC bayrağı ile ülkemizi temsil eden sporcularımızı çıkarmış oldukları başarılı yarışlar ve aldıkları güzel neticelerden dolayı kutlayarak başarılarının devamını diledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gençlerimizin böylesi güzel başarıları ile ilelebet yaşayacağını söyledi ve sporculara Üstün Başarı Belgesi verdi.

KKTC Kickboks Federasyon Başkanı Niyazi Demirel ise yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı’na spora ve sporcuya verdikleri destek için teşekkür ederek, Federasyon ve sporcular olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini her platformda en iyi şekilde temsil edeceklerini ve Devlete sahip çıkacaklarını söyledi.

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