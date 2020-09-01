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Tatar: "KKTC’nin Gelişmesi İçin Çalışıyoruz"

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Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Adayı Başbakan Ersin Tatar, Gazimağusa’da Mucahit Komutanları Derneği ve Gaziler Derneği’ni ziyaret etti.
Tatar: "KKTC’nin Gelişmesi İçin Çalışıyoruz"

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Adayı Başbakan Ersin Tatar, Gazimağusa’da Mucahit Komutanları Derneği ve Gaziler Derneği’ni ziyaret etti.

Tatar ziyaretleri sırasında, sıcak ilgi gördü; destek mesajları aldı.

Üyelerin ilgisine ve konukseverliğine teşekkür eden Ersin Tatar, “Sizlerin mücadelesini taçlandırmak, KKTC’yi en iyi şekilde yönetmek, KKTC’nin gelişmesi yücelmesi için çalışıyoruz” dedi.

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Cumhurbaşkanlığı makamında oturan zat Akıncı’nın bu konularda farklı baktığına, önceliğimin KKTC olmadığına, hala sadece federal çözümden söz ettiğine işaret eden Tatar, “ Biz ise alternatifleri de masaya koyarak yeni ve proaktif bir siyaset diyoruz. Elbette Anavatan Türkiye ile de uyum içinde bir süreç istiyoruz” dedi.

Ekonomik sıkıntılara rağmen, Türkiye’nin destekleriyle Kıbrıslı Türklerin, bu topraklardaki bekasının en önemli unsur olduğunu vurgulayan Tatar, “ Eldeki imkanları adil paylaşarak, insanımıza en iyisini sunmak esastır” diye konuştu.

KKTC’yi hen sağlık hem de ekonomik anlamda en iyi şekilde yönetmenin önemine vurgu yapan Tatar, Türkiye’nin her alanda desteğiyle çalışmaları yürüttüklerini ifade etti.

Türkiye’nin desteğinin son örneğinin Pandemi Hastanesi olduğuna vurgu yapan Tatar, “ Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile 100 yataklı hastaneyi yapıyoruz. İki ay içinde tamamlanacak ve hizmete açılacak. Pandemiye rağmen açılımlarla ve atılımlarla ülkeyi yönetmeye devam ediyoruz” dedi.

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Türkiye ve KKTC’nin kararlı tutumuyla Doğu Akdeniz’de artık bambaşka bir süreç başladığına işaret eden Tatar, “ Doğu Akdeniz’de yaşananlar kritiktir. Ulusal irade ve kararlılık gerektirir. Artık yeter diyoruz. Rum’a taviz anlayışını, masaya mahkumuz anlayışını terke etmek durumundayız. Çünkü alternatifsiz değiliz. 50 yıldır federal temelde masada elimizi kolumuzu bağladılar. Artık ayağa kalkma zamanı ve KKTC’yi daha ileriye taşıma zamanıdır. Cumhurbaşkanlığı yolunda bu mesajları herkes duymalıdır. Dünya buradaki seçimi merak ediyor. Kıbrıs Türk Halkı kendi devletine sahip çıkacak mı yoksa illa Rumlarla federal bir ortaklığın sınavı olacaktır. Mesele bağımsızlıktır, varoluştur, mesele özgürflüktür, onurlu bir yaşamdır” diye konuştu.

Ersin Tatar, Kıbrıslı Türklerin bağımsızlığını dünyaya en iyi şekilde anlatabilmek, hür irade ve onurlu yaşam için Cumhurbaşkanlığı’na aday olduğuna vurgu yapan Tatar, ulusal davaya duyarlı sivil toplum kuruluşlarıyla istişare ve işbirliği içinde süreci yürütmekte kararlı olduklarını belirterek, “ Şimden sizlere teşekkür ederim. Birlikte başaracağız” şeklinde konuştu.

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