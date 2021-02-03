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Tatar: "Koronavirüs 7 Şubat'ta 'pik' yapabilir"

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sağlık danışmanlarından aldığı görüşün, koronavirüsün ülkede 7 Şubat'ta 'pik' yapabileceği şeklinde olduğunu söyledi.
Tatar: "Koronavirüs 7 Şubat'ta 'pik' yapabilir"

"7 Şubat'tan sonra vakaların yavaş yavaş azalacağı ifade edildi" diyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, her türlü tedbire rağmen, Kıbrıs'ın güneyinden vakaların adanın kuzeyine sızdığını söyledi.

Kıbrıs'ın güneyinde Christmas döneminde vakaların zirve yaptığını söyleyen Tatar, "Vakalar binlere dayanmıştı... Ardından kapanmaya gittiler. Güneyde vakalar azalmaya başladı. Bu bizim için de sevindiricidir" diye konuştu.

Koronavirüs vakalarındaki artışı değerlendiren Tatar, test sayılarında ciddi bir artış olduğunu anımsatarak, "Bugün artan sayı daha fazla test yapılmasına bağlıdır. Daha fazla test konusu önemlidir. Daha süratle yapılabilecek testler vardır. Koronavirüs vakalarını tespit edip, izole altına almak çok önemlidir" dedi.

Tatar, hastalığın düşüşe geçebilmesi için hükümetin koyduğu kurallara uyulması yönünde çağrıda bulundu.

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