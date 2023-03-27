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Tatar Londra Yolcusu.. Londra Kıbrıslı Türklerin Baba Vatanı olarak da biliniyor....

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Birleşik Kırallık'ta 500 Bin Kıbrıslı Türk'ün yaşadığı düşünülüyor...
Tatar Londra Yolcusu.. Londra Kıbrıslı Türklerin Baba Vatanı olarak da biliniyor....

Cumhurbaşkanı , temaslarda bulunmak üzere Londra’ya gidiyor. Cumhurbaşkanı ’ı, Ercan Havalimanı’ndan Meclis Başkanı Zorlu Töre, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile diğer yetkililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar  , Londra’da, İngiliz parlamenterlerle görüşecek, basın mensuplarıyla bir ara gelip, özel mülakatlar verecek. Tatar Londra’da gençlerle de buluşacak.

Londra temaslarında Tatar’a Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi M. Ergün Olgun, Güven Yaratıcı Önlemler, İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü Güneş Onar, Diplomasi ve Uluslararası İlişkiler Özel Danışman Prof. Dr. Hüseyin Işıksal, Dış Basın Sorumlusu Kerem Haser eşlik edecek.

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