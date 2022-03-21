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Tatar: Maraş, KKTC’nin En Değerli Bölgelerinden Biridir

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Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş Birlik ve Dayanışma Derneği Yetkilileriyle Görüştü
Tatar: Maraş, KKTC’nin En Değerli Bölgelerinden Biridir

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Maraş Birlik ve Dayanışma Derneği Başkanı Ufuk Özel ve dernek yetkililerini kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, kabulde yaptığı konuşmada, kendisine yapılan bu anlamlı ziyaretten dolayı duyduğu mutluluğu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, her zaman yurt içinde ve yurt dışındaki çeşitli toplantılarda Maraş’ın KKTC için ne kadar önemli bir bölge olduğunu dile getirdiğini söyledi. 

Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş’ın daha da gelişebilmesi ve kalkınabilmesi için hükümetin icraat yapacağını belirterek açılmasıyla yeni bir boyut kazanan Maraş’ın dünya tarafından tanındığını, bir marka haline geldiğini ifade etti. 

Maraş’ın hem siyasi bir adım, hem iki devletlilik politikasının bir boyutu olduğunu belirten Tatar, federal temelde bir antlaşma için Kıbrıs Türk tarafının ortaya koyduğu iyi niyet karşısında, karşı tarafın hiçbir adım atmaması, Annan Planı dâhil uluslararası önerileri reddetmesi ve Maraş’ın bir gün iade edileceği algısının artık değişmesi gerektiğini kaydetti.

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“GELİŞEN BİR MARAŞ, DEĞERİNE DEĞER KATACAKTIR”

Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle devam etti:
“Yeni siyaset, Kıbrıs’ta yan yana yaşayan iki ayrı devletin iş birliği ile bir antlaşmanın olabileceği yönündedir. Doğu Akdeniz’de yaşananlar, Türkiye Cumhuriyeti’nin politikasının daha da netleşmesi ve birtakım olumlu gelişmelerle bu siyaset gündeme geldiğinde, Maraş açılımı ile ben hep Gazimağusa’nın gerçekten bir şehir olarak çok daha yüksek potansiyele sahip olduğunu düşündüm ve öyle olduğunu da görüyorum. Pandemi döneminde turizmde muazzam bir daralma olmuştur. Fakat bu daralma yavaş yavaş açılmaktadır. Bu zamana kadar, 400 binden fazla ziyaretçi Maraş’ı gezmiştir. Ben Kapalı Maraş kelimesini kullanmak istemiyorum çünkü artık açılmıştır. Yabancılar da dâhil herkes girebilir. Oradaki kamu alanları, plaj ve yerleşim yerleri ziyaret edilebilmektedir. Maraş, KKTC’nin en değerli bölgelerinden biridir. Maraş’ın değeri büyüktür. Artık dünyanın tanıdığı markalaşmış bir yerleşim yeri olarak çok daha müreffeh, yaşanabilir, farklı konut projeleri ve icraatlar ile daha da gelişecektir. Gelişen bir Maraş, değerine değer katacaktır. Derneğinizin çalışmalarını takdir ediyor ve başarılar diliyorum. Hükümetin de desteğiyle çağdaş, yaşanabilir ve gençlerimizin sahip çıkacağı projelerin ortaya çıkmasına, bütün bu çalışmalar vesile olsun. Geçmiş başkanları da tebrik ederim, yeni yönetim kurulunun da aynı inançla büyük başarılara imza atacağına inanıyorum.”

Maraş Birlik ve Dayanışma Derneği Başkanı Ufuk Özel de konuşmasında, kendilerini kabulünden dolayı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkür ederek, derneğin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

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