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Tatar öğleden sonra Saray’a gidecek

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Tatar öğleden sonra Saray’a gidecek
Tatar öğleden sonra Saray’a gidecek

Başbakan Ersin Tatar’ın saat 16.00’daki siyasi parti liderleri toplantısından önce Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile muhtemel kabine değişikliğini sunmak üzere Cumhurbaşkanlığı’na gideceği belirtiliyor.

Saat 16.00’da yapılacağı duyurulan Cumhurbaşkanlığı’ndaki parti liderleri buluşması öncesinde Başbakan Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın ikili olarak bir araya geleceği ifade ediliyor.

Siyasi kaynaklar, Tatar’ın 16.00’daki görüşme öncesinde Cumhurbaşkanı’na gideceği ve kabinede yapılması muhtemel değişikliği Cumhurbaşkanı’na sunacağını belirtiyorlar. Bu çerçevede saati henüz kesinleşmemesine rağmen  böyle bir görüşmenin yapılması için temasların başladığı ifade ediliyor.

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