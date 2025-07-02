  • BIST 10279.65
  • Altın 4279.418
  • Dolar 39.7966
  • Euro 46.9318
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAABD Başkanı Trump: 'Rejim değişikliği neden olmasın?'

Tatar: Orta Asya’dan Doğu Akdeniz’e köprü oluşturmaya hazırız

» »
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ekonomik İşbirliği Örgütü’nün 17’nci Liderler Zirve toplantısına katılmak üzere İstanbul’dan Azerbaycan’a hareket etti.
Tatar: Orta Asya’dan Doğu Akdeniz’e köprü oluşturmaya hazırız

Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Genel Sekreteri Büyükelçi Asad Majeed Khan’ın davetlisi olarak gideceği Azerbaycan'a hareketinden önce İstanbul Havaalanı’nda basına açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre Tatar, “Ülkemiz, tam teşekkülü ve yılda 10 milyonun üzerinde yolcu ağırlama kapasiteli yeni havalimanı ve limanlarımızla, Münhasır Ekonomik Bölgemiz de teşkilat içinde ticaretin geliştirilmesi ve  kolaylaştırılmasına ve Orta Asya’dan Doğu Akdeniz’e köprü oluşturamaya hazırdır” dedi.

 

Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası camia tarafından aşama aşama kabul gördüğünü, ülkenin 2012’de gözlemci üye olduğu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın liderler zirvesine katılmasının de oldukça önemli olduğunu kaydetti.

 

Bu toplantıda yer almanın önemli bir statü olduğunu da ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin 2022’de Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) Anayasal ismi ile gözlemci üye olmasının ardından, gerek TDT gerekse İslam İşbirliği Teşkilatı’nda en üst düzeyde temsil edildiğini vurguladı.

 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,  3 gün sürecek olan Azerbaycan temasları kapsamında diğer üye ülke temsilcileri ve EİT Genel Sekreteri ile ikili temaslarda bulunarak Doğu Akdeniz de oldukça stratejik bir konumda olan KKTC ile EİT üye ülkeleri arsında başta turizm, yükseköğrenim ve ticaretin geliştirilmesi üzerine çeşitli temaslarda bulunacağını da söyledi.

Ersin Tatar’a Azerbaycan Teknik Üniversitesi tarafından fahri doktora da takdim edilecek.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • En yüksek hava sıcaklığı 39 derece02 Temmuz 2025 Çarşamba 10:14
  • SOS Çocukköyü Derneği'nden açıklama01 Temmuz 2025 Salı 16:15
  • Tatar’dan BM Genel Sekreteri Guterres’e mektup01 Temmuz 2025 Salı 15:13
  • Makina Mühendisleri Odası: Bu çarpışma asla sürücü hatası ile geçiştirilemez01 Temmuz 2025 Salı 14:58
  • Serdar Denktaş: Memleketin bu haline seyirci kalamam, Temmuz'da partimizin duyurusunu yapacağız01 Temmuz 2025 Salı 14:43
  • Kıbrıs zirvesi için tarih netleşti: Gözler 16-17 Temmuz'da New York'ta01 Temmuz 2025 Salı 14:33
  • TC Karayolları Genel Müdürlüğü’nden KŞK’ya bağış01 Temmuz 2025 Salı 14:12
  • Tatar: Diyalog, temas ve yapıcı duruşumuzdan hiç vazgeçmedik01 Temmuz 2025 Salı 13:55
  • SOS Çocuk Köyü'nde mide bulandıran olay... 14 yaşındaki çocuğa...01 Temmuz 2025 Salı 13:42
  • KTAMS: Hükümet greve katılmayan üyelerimizin maaşlarından da kesinti yaptı01 Temmuz 2025 Salı 13:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti