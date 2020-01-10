Tatar, Özersay ve 200 milyon TL, Erdoğan'ın özel uçağıyla KKTC'ye dönüyor

Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendilerine tahsis edilen TC Cumhurbaşkanlığı özel uçağıyla bu akşam KKTC'ye dönüyor.

Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendilerine tahsis edilen TC Cumhurbaşkanlığı özel uçağıyla bu akşam KKTC'ye dönüyor.

Tatar ve Özersay'ı taşıyacak özel uçağın KKTC saatiyle 20.30'da kalkacağı belirtildi.

Başbakan Tatar ve TC Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında gerçekleşen görüşmenin çok verimli geçtiği ve KKTC'deki yatırımlar için Türkiye'nin her türlü yardımı bu yıl içerisinde yapacağı, bu bağlamda, geçmişte TC tarafından KKTC'ye akışı sağlanmayan maddi yardımın önünün açıldığı ve ilk etapta 200 milyon TL'lik para akışının aktarılmasının bugün itibariyle karara bağlandığı öğrenildi.

(adabasını)