Tatar Parti Başkanlarıyla görüştü...Erken seçime sıcak bakmıyorum

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Meclis'te temsil edilen siyasi parti başkanlarının görüşmesi tamamlandı.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, siyasi parti başkanlarıyla Kıbrıs konusundaki son gelişmeler hakkında bilgi ve görüş alışverişinde bulundu.

DETAY ÖZEL-HANİFE LEFKARALI

Görüşmeye Özel Temsilcisi Ergün Olgun ve Müzakere Heyeti Üyesi UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu da katıldı.

Görüşmede Meclis’teki siyasi, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersan Saner, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, HP Genel Başkan Vekili Yenal Senin, DP Genel Başkanı ve Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, YDP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı yanında ve HP Milletvekili Kudret Özersay yer aldı.

TATAR'DAN TOPLANTI SONRASI AÇIKLAMA

İşte satır başları:

''Benimle birlikte Müzakere süreci bambaşka bir döneme gelmiştir,nedeni 50 yıldır yapılan görüşmelerde hiçbir sonuç alınamamıştır''

''Meclisten de davet gelirse gidip oraya da bilgi vermek isterim''

Tatar, Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını korumada doğru yoldayız. 5+1 görüşmesinden sonra durumun tekrar değerlendirilmesi lazım. Haftaya Meclise de bilgi vereceğim” dedi.

Seçimle ilgili sorulan soru için Cumhurbaşkanı Tatar, “Bugünün konusu seçim olmamalı. Pandemi dolayısıyla büyük sıkıntı var. Seçim Yasası ele alınmalı. Seçim daha sonra gündeme gelmeli” dedi

''Şu anda hangi tarihte seçim olur onu bilemeyeceğim''

''Hükümet seçim yasasını ciddi anlamda gözden geçirmeli''

''Bugünün konusu seçim olmamalı''

''Büyük sıkıntı var protokolün 2021 yılı için güncellenmesi gerek,onaylanma süreci tamamlanmadan bu süreçlere girmek para akışında zorlanmaya neden olabilir''