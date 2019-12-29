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Tatar, Rum yönetiminin Libya'da Hafter'i desteklemesi kabul edilemez

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Tatar, Rum yönetiminin Libya'da Hafter'i desteklemesi kabul edilemez
Tatar, Rum yönetiminin Libya'da Hafter'i desteklemesi kabul edilemez

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin haklarının gasp edilmesi için Libya’da dünyanın tanıdığı yönetime karşı savaş veren darbeci General Hafter Yönetimi ile işbirliğine girişmesinin kabul edilemez bir tutum olduğunu” vurguladı.

Ersin Tatar, “Doğu Akdeniz jeopolitiğine ilişkin gelişmeleri yakından takip etiklerini ve Anavatan Türkiye ile birlikte ulusal, stratejik çıkarların korunmasında kararlı olduklarını” kaydetti.

Tatar yazılı açıklamasında şu ifadelerde bulundu:

“TÜRKİYE KARŞITI SİYASAL ARAYIŞLARI ENDİŞEYLE İZLEMİŞ BULUNMAKTAYIZ”

“Libyalı darbeci General Halife Hafter yanlısı Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih’in Güney Kıbrıs Rum Yönetimi temasları ve Türkiye karşıtı siyasal arayışlarını endişeyle izlemiş bulunmaktayız. Bahse konu ziyaret, Kıbrıs sorununa yaklaşımımızın ve dış politikamızın bir uçtan diğer uca Akdeniz’e bakan geniş bir anlayışla değerlendirmenin zorunlu olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Anavatan Türkiye’nin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile imzaladığı savunma işbirliği ve deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin antlaşmalar, Akdeniz jeopolitiğinde Türkiye’yi hedef alan planların boşa çıkarılması için kilometre taşları olmuştur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile anavatanımız arasında hızla gelişen güvenlik ve enerji işbirliği de sözü edilen büyük stratejik tablonun kritik bir parçasıdır.”

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