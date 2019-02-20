Tatar: “ Savunduklarımız halkın yararınadır”

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, Milli Varoluş Konseyi ile bir araya geldi.

Toplantıda, Kıbrıs konusunda yaşanmakta olan gelişmeler değerlendirildi ve karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu.

UBP Genel Başkanı Tatar yaptığı konuşmada , “ UBP’nin Kıbrıs konusunda savunduklarının, halkın gerçek menfaatleri doğrultusunda olduğunu” vurguladı ve “ Milli Varoluş Konseyi’nin görüşlerinden yararlanmayı görev saydıklarını” kaydetti.

“ Ulusal Birlik Partisi’nin halkın içinde, halkla ve sivil toplum örgütleri ile bütünleşerek halkın yararına politika yapma çabasında olduğunu” ifade eden Tatar, “ halkımız ekonomik sorunlarının halledilmesini istiyor. Halk, istikrar içinde kalkınan, maliyesi, ekonomisi güçlü bir Devlet yapısı istiyor. İnsanlarımız çağdaş bir yaşam talep ediyor. Biz de bunun için çalışıyor, gayret gösteriyoruz” dedi.