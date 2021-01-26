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Tatar şehitleri andı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 27-28 ocak mesajı yayınladı
Tatar şehitleri andı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 27-28 ocak mesajı yayınladı:

Halkımızın özgürlük, bağımsızlık ve egemenlik için   İngiliz  Sömürge Yönetimi’nin silahına, kurşununa, copuna ve  gaz bombalarına karşı göğsünü siper ederek şahlandığı  27-28 Ocak 1958 Direnişi’ni, 63’üncü yıldönümünde büyük bir gurur ve onurla  bir kez daha anıyoruz.


İngiliz Sömürge Yönetimi’nin Kıbrıs Türk halkını dışlayarak, Rum liderliği ile birlikte istedikleri çözüm şeklini dayatmaya çalıştıkları o günlerde “İngiliz’e ve Rum’a boyun eğmeyeceğiz” diyerek ayağa kalkan Kıbrıs Türk halkı mücadele tarihimizde çok önemli bir yer tutan 27-28 Ocak 1958 direnişini kanı ve canıyla gerçekleştirmiştir.


Halkımız bu direnişle, ölüm pahasına dahi olsa  kendi geleceğini belirleme hakkına  sahip çıkacağını, özgür ve bağımsız olarak  yaşamak istediğini dünyaya  gösterirken, Lefkoşa ve Gazimağusa’da iki gün boyunca devam eden bu kutsal direnişte 7 şehit ve  çok sayıda yaralı vermiş ama boyun eğmemiştir.  


27- 28 Ocak Direnişi, Kıbrıs Türk halkının azınlık olmadığını, Rum’a yama olmayacağını, Kıbrıs’ta iki ayrı halk olduğunu, dünyaya gösterirken, egemenliğimizin sağlanması mücadelesinde de  önemli bir yer tutmaktadır.


Halkımızın can ve kan pahasına gerçekleşen 27-28 Ocak Direnişi ve sonrasında TMT öncülüğünde verilen mücadeleyle, halkımız  eşit kurucu ortağı olduğu Kıbrıs Cumhuriyeti’ne ulaşmıştır.


Enosis hedefli olarak 1963 Aralık ayında başlatılan Kanlı Noel saldırıları sonrasında da halkımız, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle verdiği mücadeleyle 20 Temmuz 1974 sabahına ulaşırken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla da bir asırlık özgürlük ve bağımsızlık mücadelesini taçlandırmış ve bugün kendi egemen devletinin çatısı altında özgür ve bağımsız olarak yaşamaktadır.


27-28 Ocak Direnişi ile bu direnişte toprağa düşen şehitlerimizden aldığımız ilham ve güçle bugün de  Rum’a boyun eğmeyeceğimizi, egemenliğimize, özgürlüğümüze, bağımsızlığımıza ve devletimize sahip çıkacağımızı dünyaya haykırmaktayız.


Rum- Yunan ikilisi ise Kıbrıs’a  tek başına sahip çıkma, halkımızı azınlık durumuna düşürme çabalarına devam etmektedir. Geçmişte olduğu gibi bugün de buna seyirci kalmayacak ve  devletimiz ile halkımızın hak ve menfaatlerini korumak için  Türkiye Cumhuriyeti’ne daha da sıkı sarılarak mücadeleye devam edeceğiz.


Rum-Yunan ikilisinin  olumsuz ve uzlaşmaz tutumu nedeniyle 1968 yılında başlayan ve uzun yıllar boyunca devam eden müzakere süreçleri sonuçsuz kalırken, özellikle Annan Planı referandumu ve daha sonra Crans Montana’da  federasyona dayalı çözüm şeklinin çöktüğü ve federasyonu görüşmenin bir anlamı kalmadığı  açık bir şekilde görülmüştür.


Bu gerçeğin net ve açık bir şekilde ortaya çıkmasıyla birlikte  Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle de egemen iki devletin işbirliğine dayalı çözüm şekli gündeme getirilmiştir. Uğraşımız ve  temennimizegemen iki devletin işbirliğine dayalı çözüm şeklinin hayata geçirilmesi ve Kıbrıs sorununun sona ermesidir. Bu hem Kıbrıs hem de bölge için çok olumlu sonuçlar doğuracaktır.


Devletimizden ve egemenliğimizden  vazgeçmeyeceğimizi  bir kez daha belirtirken 27-28 Ocak Direnişi’nde Lefkoşa'da şehit düşen Mehmet Ahmet, Şerif Mehmet, Mustafa Ahmet, İbrahim Ali ve Sermet Kanatlı ile Gazimağusa’da şehit düşen Fuat Yusuf ve Safa Muharrem'i ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarken, gazilerimizi de saygıyla selamlarım.
Şehitlerimizi unutmadık ve unutmayacağız.

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