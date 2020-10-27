Tatar, TBMM Başkanı Şentop İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ile görüştü.Görüşmenin ardından basına açıklama yapılmadı.
Cumhurbaşkanı Tatar’ın temaslarını tamamlamasının ardından bugün öğle saatlerinde KKTC’ye dönmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ile görüştü.Görüşmenin ardından basına açıklama yapılmadı.
Cumhurbaşkanı Tatar’ın temaslarını tamamlamasının ardından bugün öğle saatlerinde KKTC’ye dönmesi bekleniyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.