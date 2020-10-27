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Tatar, TBMM Başkanı Şentop İle Görüştü

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Tatar, TBMM Başkanı Şentop İle Görüştü
Tatar, TBMM Başkanı Şentop İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ile görüştü.Görüşmenin ardından basına açıklama yapılmadı.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın temaslarını tamamlamasının ardından bugün öğle saatlerinde KKTC’ye dönmesi bekleniyor.

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