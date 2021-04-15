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Tatar, tüm sanatçıların Dünya Sanat Günü’nü kutladı

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Cumhurbaşkanı Tatar, Dünya Sanat Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Komitesi ile gerçekleştirdiği çevrim içi toplantıda, tüm sanatçıların Dünya Sanat Günü’nü kutladı
Tatar, tüm sanatçıların Dünya Sanat Günü’nü kutladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dünya Sanat Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Komitesi ile gerçekleştirdiği çevrim içi toplantıda, tüm sanatçıların Dünya Sanat Günü’nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, geçmişten gelen kültürün emanetçileri olarak bu topraklarda binlerce yıldır verilen mücadelenin, var olan kültür mirasının taşınmasında, tanıtılmasında ve korunmasında herkese görev düştüğünü belirterek, ülkemizi tüm sanat alanlarda başarı ile temsil eden sanatçılarımızın Dünya Sanat Günü’nü kutladı. Bu topraklarda yüzyıllar önce yaşayan insanların bıraktığı eserlere sahip çıkmanın, korumanın ve gelecek nesillere taşımanın önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yetenekli ve değerli sanatçılarımızın kültürün devamı için yaptıkları çalışmalara ve onların koyacağı katkılara gerek yayınlarla, gerekse çeşitli programlarla sahip çıkmanın, ödüllendirmenin ve teşvik etmenin önemine işaret ederek çalışmaların ileriye taşınması için her türlü desteğin verilmesi gerektiğini belirtti.


Kıbrıs Türk halkının kültür zenginliği olan bir halk olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kültür ve sanatın; inanç, bağlılık, çalışkanlık, heyecan ve memleket sevgisiyle bağdaşan bir olay olduğunu ifade etti.   


Toplantıda, Kültür ve Sanat Komitesi’nin çalışmaları hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca, kültürümüzün bir parçası olan yurt dışında yaşayan sanatıçılarımızın da ülke tanıtımına yaptıkları katkılara dikkat çekti.


Çevrim içi toplantıya, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Teknik Komiteler Üst Koordinatörü Prof. Dr. Tülen Saner, Komite Üyeleri, Doç. Dr. Serkan İlseven, Prof. Dr. Oğuz Karakartal, Laden İnce, Bülent Günkut, Abdullah Öztoprak ve Doruk Hastunç katıldı.

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