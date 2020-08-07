Tatar: “Türkiye de KKTC’de, Doğu Akdeniz’deki haklarının gasp edilmesine göz yummayacak”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, Türkiye’nin de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de, Doğu Akdeniz’deki haklarının gasp edilmesine göz yummayacağını kaydetti.

Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan sözde Münhasır Ekonomik Bölgelerin (MEB) belirlenmesi anlaşmasının Türkiye tarafından yok hükmünde ilan edilmesinin gayet yerinde ve doğru olduğunu vurgulayan Tatar, yazılı açıklamasında şunları dile getirdi:

“Yunanistan ile Mısır arasında sırf Türk-Libya Memorandumunu ortadan kaldırma amacıyla imzalanan Münhasır Ekonomik Bölgelerin belirlenmesi anlaşması bu iki ülkenin hak, hukuk tanımazlıklarının yeni bir örneğidir. Ancak şu bilinmelidir ki, ne Türkiye ne de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Doğu Akdeniz’deki haklarının gasp edilmesine göz yummayacaktır.

Güçlü Türkiye Doğu Akdeniz’deki tüm oyunları bozabilecek kapasiteye sahiptir ve bu fiilen görülmektedir.

Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan sözde Münhasır Ekonomik Bölgelerin (MEB) belirlenmesi anlaşmasının Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun açıklamaları ile Türkiye tarafından yok hükmünde ilan edilmesi gayet yerinde ve doğru olmuştur.

Umarız bu iki ülke gereken mesajı alırlar ve Türkiye’nin haklarına el atmaya yeltenmezler.

Bölgemizin gerginlik ve çatışmaya değil, işbirliği ve barışa ihtiyacı vardır.

Bunun için gereken ise haklara saygı gösterilmesi bir takım bölge dışından gelen aktörlerin oyunlarına gelinmemesidir.”