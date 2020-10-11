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Tatar UBP Genel Merkezinde

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Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı ve  Başbakan Ersin Tatar, seçim sonuçlarını Sarayönü’nedki UBP Genel Merkezi’nde takip ediyor.
Tatar UBP Genel Merkezinde

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı ve  Başbakan Ersin Tatar, seçim sonuçlarını Sarayönü’nedki UBP Genel Merkezi’nde takip ediyor.

Sonuçların netleşmesinin ardından Tatar’ın açıklama yapması bekleniyor.

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