Tatar UBP Genel Merkezinde

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Ersin Tatar, seçim sonuçlarını Sarayönü’nedki UBP Genel Merkezi’nde takip ediyor.
Sonuçların netleşmesinin ardından Tatar’ın açıklama yapması bekleniyor.
Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Ersin Tatar, seçim sonuçlarını Sarayönü’nedki UBP Genel Merkezi’nde takip ediyor.
Sonuçların netleşmesinin ardından Tatar’ın açıklama yapması bekleniyor.
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