Tatar: “Üniversitelere gelecek öğrenci sayısında artış sağladık”

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, yaptıkları çalışmalarla salgına rağmen üniversiteler için ülkeye gelecek öğrenci sayısında geçen yıla oranla artış sağlandığını söyledi.

Ersin Tatar, Lefkoşa Haspolat ve Alayköy Sanayi Bölgelerinden sonra bugün de Gazimağusa - Güvercinlik Sanayi Bölgesi’ndeki, bazı tesislerinde incelemelerde bulundu; sanayicinin görüşlerini dinledi.

UBP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Başbakan Tatar, Gazimağusa'da temasları sırasında ülkeye gelecek üniversite öğrencisi sayısında artış olacağını kaydetti.

Tatar, YÖK'ten İlk alınan bilgilere göre, salgına rağmen KKTC'ye gelecek öğrenci sayısında artış sağlandığını, bunun önemli bir başarı olduğunu belirterek, “Böylesi dönemde bu gelişme bizleri çok sevindirmiştir" dedi



“ ÜRETİMLE AYAKTA KALACAĞIZ”



“Sınırlı mali kaynaklarla ve Anavatan Türkiye'nin destekleriyle şekillenen KKTC Ekonomi ve Mali Yapısı içinde önce Maliye Bakanlığı şimdi de Başbakanlık yapmakta olduğunu” hatırlatan Tatar, üretim ve ekonomi arasındaki bağın önemini çok iyi bildiğini söyledi.

“İnsafsız ambargolara inat üretimle ayakta kalacağız, ürettikçe var olacağız” sözünün salgın süreciyle daha da netleştiğine vurgu yapan Tatar, " Kendi ayakları üzerinde duran bir ülke üretken halkla mümkündür. Daha aydınlık yarınlara sanayicimizle, üretimimizle yol alacağız" diye konuştu.

Tatar, Bilişim altyapısını güçlendirerek, teknolojik yatırımlara da hız verilebileceğini dile getirdi.

Kıbrıs 'ta gelecek belirsizliğini masaya hapsolmuş fikirlerle değil, alternatiflerle ortadan kaldırmak istediklerini kaydeden Tatar, KKTC'nin geleceğe umutla yol alacağından kimsenin kuşkusu olmaması gerektiğini ifade etti.