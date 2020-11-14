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Tatar, Yabancı İş İnsanları Ve Yatırımcıları Kabul Etti

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Turkish Travellers Club Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural ve beraberindeki ETIC (Extreme Traveler International Congress) üyesi yabancı iş insanları ve yatırımcıları kabul etti.
Tatar, Yabancı İş İnsanları Ve Yatırımcıları Kabul Etti

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, “farklı milletlerden konukları kabul etmekten duyduğu memnuniyeti” ifade ederek konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Tatar, Turkish Travellers Club üyeliği için en az 198 ülkeyi ziyaret etmek gerekliliğine dikkat çekti. Tatar, bu durumdan ötürü kulüp üyelerinin sürekli dünyayı ziyaret ederek, bu ziyaretleri kendi iletişim kanallarıyla dünyaya tanıttığını ifade etti. 
Kulüp üyelerinin KKTC’yi çok beğendiklerini söylediğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, konukların KKTC’nin güzelliklerini tanıtacağına inanç belirtti.

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Yabancı konuklara hitaben İngilizce olarak da konuşma yapan Cumhurbaşkanı Tatar, yatırımcı yabancı konukların KKTC’de bulunmalarının kendisi için öneminin altını çizdi. 
KKTC’nin Pazar günü 37’nci kuruluş yıl dönümünü kutlayacağını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da kalabalık bir heyetle kutlamalar için KKTC’ye geleceğini kaydetti.

Yüzlerce ülkeyi ziyaret eden yatırımcı konukların şimdi KKTC’de bulunarak, ülkenin güzelliklerini deneyimlemesinin önemine değinen Tatar, “KKTC, direkt uçuş olmamasından ötürü birçok gezgin tarafından henüz keşfedilememiştir. Sizler gibi, geniş kitlesi olan kulüplere üye kişilerin, KKTC’nin doğal, tarihi güzelliklerini diğer gezginlere tavsiye edeceğinize inanıyorum… Bunu yapmanız; beni oldukça mutlu edecektir” diye konuştu.

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Kuzey Kıbrıs’ın hem Ortadoğu hem Avrupa’ya yakınlığından ve birçok rotanın kesişme noktasında olduğundan bahseden Cumhurbaşkanı Tatar, konuklara KKTC’nin güzelliklerini keşfetmesi tavsiyesinde bulundu.


KKTC’nin bu Pazar 37’nci kuruluş yıl dönümünü kutlayacağını ve bağımsız bir devlet olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı, adada Rum ve Türklerden oluşan iki halk olduğunu kaydederek, Kıbrıslı Türklerin kendi kendini yönetme hakkı ve bağımsızlık mücadelesinin uzun yıllar boyunca verdiğini anımsattı. 
KKTC’yi dünya tarafından tanınma ve uluslararası toplumun bir parçası olması beklentisini de dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, böylelikle KKTC’deki refah seviyesinin daha da artacağını söyledi.
Kıbrıslı Türklerin, dünyadaki toplumların sahip olacağı her türlü beşeri değere sahip olduğunu da kaydeden Tatar, Anavatan Türkiye’nin Kıbrıslı Türklerin her dönemde en büyük destekçisi olduğuna da değindi.
Dünyada benzeri olmayan TC-KKTC Su Temin Projesi’nden de bahseden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin büyümekte olan endüstrisinin, üniversite ve turizm sektörünün önemine işaret etti. 


Cumhurbaşkanı Tatar, izolasyon ve ambargolara rağmen KKTC insanının hak ettiği refah seviyesine ulaşması için çabaların devam ettiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı, global ölçekte yaşanan pandeminin tedavisine yönelik aşının bulunmasını temenni ederek konuşmasının sonlandırdı. 

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