Tatar: “Ydp kurultayına gelmekten şeref duydum”

YDP Kuırultayında konuşan Başbakan Ersin Tatar, Türkiye’nin KKTC ile bağlantısı, refahlı ve güvenli bir gelecek için uğraşan, demokrasi yolunda çalışmalar ile hep birlikte bir uğraş verdiklerini belirtti.

Bugün YDP’den Kurultay’a katılmam için davet aldığını ve gelmekten şeref duyduğunu anlatan Başbakan Tatar, “Ankara ziyaretinde birtakım görüşmeler oldu, ama Ankara’nın KKTC’ye müdahalesi söz konusu dahi değildir” ifadelerini kullandı.