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Tatar: "Yerel yönetimlerde yapılan başarılı işler ülke ekonomisine katkı sağlar" dedi.

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Başbakan Ersin Tatar Tatlısu’ya gitti, Belediye Başkanı Hayri Orçan ile görüştü ve harnup hasadı yapan üreticilerle bir araya geldi.
Tatar: "Yerel yönetimlerde yapılan başarılı işler ülke ekonomisine katkı sağlar" dedi.

Başbakan Ersin Tatar Tatlısu’ya gitti, Belediye Başkanı Hayri Orçan ile görüştü ve harnup hasadı yapan üreticilerle bir araya geldi.

Tatlısu Belediyesinde Belediye Başkanı Hayri Orçan ile görüşen Başbakan Tatar pandemi nedeniyle bu yıl Tatlısu’da festival yapılamayacağını belirterek, bu nedenle de ziyareti gerçekleştirdiğini belirtti…

KKTC de 300 bine yakın harnup ağacı olduğunu bunun büyük kısmının İskele bölgesinde yer aldığını belirten Başbakan Tatar, geçen yılla göre harnuba artış yapılığını, bu yıl 3 bin ton rekolte beklendiğini bunun 2 bin tonunun Türkiye’ye ihraç edileceğini söyledi.
Yerel yönetimde yapılan başarılı işlerin ülke ekonomisine de katkı sağladığını ifade eden Başbakan Tatar hükümet olarak yerel yönetimlerin güçlendirilmesi için ellerinden gelen katkıyı yapacaklarını belirtti.

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan da, belediye olarak 15 yıldır sürdürdükleri kampanya ile bölgedeki harnup ağaçlarını koruduklarını ifade etti.

Yağışların iyi geçmesinden dolayı bu yıl harnupta kaliteli ve yüksek rekolteli ürün alınacağını dile getiren Orçan, sağlık açısından önemli bir ürün olan harnuba teşvik verilmesini istedi.

Daha sonra tarlaya giderek harnup hasadını yerinde gören Başbakan Ersin Tatar, üreticilerle sohbet etti ve harnup topladı.

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