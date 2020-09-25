  • BIST 1.120
  • Altın 453,214
  • Dolar 7,5235
  • Euro 8,7705
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1866 test yapıldı, 7 pozitif vakaya rastlandı

Tatar’dan 4 milyonluk müjde

» »
Başbakan Ersin Tatar Futbol Federasyonu’nun 4. Dilim katkısının bugün ödeneceğini, Spor Federasyonlarının devlet katkısı 3. Diliminin ise önümüzdeki hafta ödeneceğini söyledi.
Tatar’dan 4 milyonluk müjde

Başbakan Ersin Tatar Futbol Federasyonu’nun 4. Dilim katkısının bugün ödeneceğini, Spor Federasyonlarının devlet katkısı 3. Diliminin ise önümüzdeki hafta ödeneceğini söyledi.

Tatar’dan müjde

Spor Federasyonları’nın devlet katkısından alacakları 3. Dilim katkılar için maliye bakanlığından blokenin alındığı Futbol için de 4. Dilim katkının bugün maliye tarafından ödeneceği açıklandı.

Harcama yazısı yazıldı

Başbakan Ersin Tatar 3. Dilim katkılarını bekleyen spor Federasyonları için Maliye bakanlığı’ndan katkının blokesinin alındığını ve en geç hafta başına ödemenin çıkacağını belirtti.

Futbolun ödemesi bugün

Başbakan Tatar Futbol kulüplerine ödenecek 4. Dilim katkının ise bugün itibarıyla Futbol Federasyonu’nun hesabına aktarılacağını belirterek “2. 5 milyon lira yarın Futbol Federasyonu’na ödenecek. Federasyonların 3. Dilim katkıları ise Çarşamba gününe kadar ödenecek” dedi.

 

4 milyona yakın ödeme yapılacak

Başbakan Ersin Tatar Futbol Federasyonu’na bugün yapılacak ödeme ile birlikte bir hafta içerisinde sporun geneline 4 milyon liraya yakın bir miktarın aktarılacağını belirterek “her şey gençliğimiz için. Sporumuz için” dedi.

BTM hakem ücretleri ödeniyor

Tatar spor federasyonlarının katkılarının yanı sıra Futbol Federasyonu ile yapılan protokol gereği BTM kulüplerinin hakem ücretlerinin taksitinin de bu ödeme ile Futbol Federasyonu’na ödeneceğini söyledi.

Federasyonların hakem ücretleri de ödenecek

Federasyonları dört gözle bekledikleri devlet katkısının da ödeneceğini kaydeden Tatar “söz verdiğim gibi federasyonların hakem ücretlerinin de ödemelerinin yine bu dilimle birlikte federasyonlara ödenecek. Federasyonların 4. Dilim ödemeleri için de hazırlık yapılması talimatını verdim” dedi.

Etiketler: , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dövizde son durum? 25 Eylül 2020 Cuma25 Eylül 2020 Cuma 08:52
  • KTAMS, Gelir ve Vergi Dairesi’nde bugün greve gidiyor25 Eylül 2020 Cuma 08:45
  • Detay bugün ne manşet attı? 25 Eylül 2020 Cuma25 Eylül 2020 Cuma 08:42
  • Dikkat elektrik kesintisi var!25 Eylül 2020 Cuma 08:37
  • BRT personeline PCR testi yapıldı24 Eylül 2020 Perşembe 19:09
  • DAÜ-SEN:Başbakan bize talimat veremez24 Eylül 2020 Perşembe 19:06
  • KKTC'de bugün 7 pozitif vaka vakalardan 2'si yerel24 Eylül 2020 Perşembe 19:02
  • Bakan Pilli: Toplam 1866 test yapıldı, 7 pozitif vakaya rastlandı, 29 kişi taburcu edildi24 Eylül 2020 Perşembe 19:02
  • Bakan Pilli: Toplam 1866 test yapıldı, 7 pozitif vakaya rastlandı24 Eylül 2020 Perşembe 19:02
  • Gazimağusalı avukatlardan Maraş’ın açılmasına tam destek24 Eylül 2020 Perşembe 18:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti