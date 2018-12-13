Tatar’dan Ankara’daki tren kazasından dolayı başsağlığı mesajı

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’ın Ankara’da meydana gelen tren kazasından dolayı başsağlığı mesajı yayımladı.
UBP Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Ankara’dan Konya’ya gitmekte olan hızlı trenin yol kontrolü yapan trene çarpması sonucu kardeşlerimizin yaşamını yitirmesi bizleri üzmüştür. Ölenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim. Milletimizin başı sağ olsun.”
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