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Tatar'dan kurallara uyalım çağrısı

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Tatar'dan kurallara uyalım çağrısı
Tatar'dan kurallara uyalım çağrısı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Halka Sesleniş Konuşması yaptı. Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’den yaşanan pandemi sürecine dikkat çekerek “kurallara uyalım” çağrısı yaptı.

KKTC’nin ikinci dalgayı da başarı ile atlatabileceğini kaydeden Tatar, alınan tedbirlere uyulduğu taktirde ekonominin çarklarının da normale döneceğini söyledi.

 

Tatar’ın Halka Sesleniş Konuşması şöyle:

“Çok Değerli Halkımız,

 Bir yıla yakındır COVİD-19 ile devam eden mücadelemizde, bir kez daha acil önlem alınması gereken bir safhaya gelmiş bulunmaktayız.

Hatırlayacağınız üzere, geçtiğimiz yıl boyunca dünyayı ve ülkemizi derinden etkileyen Pandemi sürecinde, Başbakan olarak, bu mücadelede aktif rol aldım. Bu süreçteki sorunların çözümü adına, çare üretmede önemli katkılarım oldu.

Devletimizin, sağlık çalışanlarımızın ve sağduyulu halkımızın desteği ile ilk dalgayı dünyanın dikkatini çekecek şekilde başarı ile atlattık.

Bugün geldiğimiz süreçte ise, Bakanlar Kurulumuzun aldığı kararlarla, yeni tedbirler uygulamaya konulmuştur.

Tüm dünyada benzeri yaşanan ikinci dalga tehlikesine karşı alınan tedbirlere; Devletimiz, halkımız el ele dayanışma ve işbirliği içinde uyarak, aynen ilk dalgada sağladığımız başarıyı tekrarlayabileceğimize olan inancım tamdır.

Alınan tedbirlere harfiyen uymak; hem en ön safta mücadeleyi sürdüren sağlık çalışanlarımızı, hem de artık yaşa bakmayan bu virüsten tüm halkımızı korumak için elzemdir.

Alınan tedbirlere uyulmaması, sadece hayatlarımızı değil, ekonomik çarkların normale dönmesini de hayal dahi edemeyeceğimiz kadar zora sokacaktır.

Hükümetimizin alacağı gerek sağlık gerekse  ekonomik tedbirleri, Cumhurbaşkanı olarak takipte olacağımı ve bu konularda gerekli her türlü desteği vereceğimi de vurgulamak isterim.

Bu vesile ile Anavatan Türkiye’den gelen 20.000 adet ve girişimlerimiz sonucunda AB’den gelen, 2.250 adet aşı ile başlatılan aşılama çalışmalarımızın sonuçlarından büyük bir memnuniyet duyduğumu da önemle belirtmek isterim.

Tüm halkımızdan, COVİD-19’a karşı sürdürdüğümüz mücadelenin, bu yeni safhasında, metanet, sağduyu ve toplumsal birliktelik rica ediyorum.

Yurtiçi ve yurtdışındaki hastanelerde, karantina koşullarında olan tüm COVİD-19 hastalarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Bu badireyi de hep birlikte atlatacağımıza olan inancımla, sizleri sevgi ile selamlıyorum.”

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