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Tatar'dan Pilli'ye yanıt

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Gazeteci Hüseyin Ekmekçi, Haber Kıbrıs TV’de sunduğu programında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Ali Pilli’nin görevden alınması konusunda kendisine açıklama yaptığını ifade etti.
Tatar'dan Pilli'ye yanıt

Gazeteci Hüseyin Ekmekçi, Haber Kıbrıs TV’de sunduğu programında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Ali Pilli’nin görevden alınması konusunda kendisine açıklama yaptığını ifade etti.

Ekmekçi, Tatar’ın kendisine, “Ben görevden alınmadan önce Sayın Ali Pilli ile görüştüm. Faiz Bey’i kenara çekip, Pilli’ye güvendim, bakan yaptım. Hep yanında durdum, kendisine yapılan bütün eleştirileri göğüsledim” dediğini aktardı.

Ekmekçi, Tatar’ın, “Sayın Ersan Saner’e dedim ki buna bir tepki olur, iyi düşün. Ali Pilli’ye ise, Ersan Bey ile görüş, aranızdaki sorununuzu çözün dedim. Kendisini görevden almak istemediğimi söyledim” sözlerini aktardı.

Ekmekçi, Cumhurbaşkanı Tatar’ın sözlerini aktarmaya şöyle devam etti:

“Ali Pilli’nin görevden alınacağını herkes biliyordu. Bu işin etkisi – tepkisi olur, parti zarar görür dedim, tekrar düşünün dedim ama günün sonunda yetki Başbakan’da. Ben zamanında Aytaç Çaluda’yı Bakan yapmak istedim, Akıncı imzalamadı. Bunun acısını çektim. Cumhurbaşkanı ‘imzalamam, bu isimle çalışmak zorundasın’ diyemez. Aralarındaki ip kopmuştu. Ersan Bey diyor ki, Ali Pilli kabinenin ahengini bozuyor. Ben çok emek vererek kurultayı kazandım. Pilli bana destek oldu ama ben de kendisine destek oldum. Görevden alınacağını biliyordu, haberim yoktu demesin.”

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