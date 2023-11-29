Tatar'dan spor ödül törenine mesaj: Sporun insanları birleştirici gücü de var

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın mesajını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Fatma Arşehit Soykan okudu.

Cumhurbaşkanı Tatar mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Çok istememe rağmen, yoğun programım nedeniyle aranızda olma bahtiyarlığını yaşayamamaktan dolayı üzgünüm.

İlk gençlik yıllarından itibaren, sporun ruh ve beden sağlığı üzerindeki iyileştirici gücü ile insanlık arasındaki birleştirici gücüne inanmış biri olarak, spor, hayatımda hep önemli bir yer teşkil etti. Bu önemli gecede, sporu konuşmanın yanında öncelikle herkesi düzenli spor yapmaya davet ederek, özellikle gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durması ve sağlam bir ruh ve beden sağlığı için düzenli sporun faydalarından istifade edilmesinin önemine vurgu yapmak istiyorum. Spor sağlıktır, spor kardeşliktir, spor dürüst ve eşit rekabete hazır bir ruh demektir.

Lakin, tüm bu evrensel değerlere rağmen, bugün dünya pek çok haksızlık ve küçük politik hesaplardan muzdariptir. Halkıma ve sporcularıma uygulanan spor izolasyonları da bunlardan biridir.

Haklı ve meşru haklarımızı korumak için Kıbrıs Türk halkının yürüttüğü mücadeleyi zayıflatma ve yıldırmaya yönelik bu haksız, hukuksuz ve insanlık dışı spor izolasyonlarını bir kez daha kınıyorum. Yıllardır bu haksız izolasyonlarla yüz yüze kalan halkımın, sporcularımın ve spor dünyamızın sesini bu platformda duyurarak, bu konuda sizlerin de desteğini talep etmeyi de kendime bir görev olarak biliyorum.

Bu vesileyle, tüm olanaksızlara rağmen, uluslararası platformlarda başarı ile temsil eden sporcularımıza ve sporcularımızın müsabakalara katılmasına en büyük desteği sağlayan başta Türkiye Cumhuriyeti Devleti olmak üzere, Türkiye spor samiasına ve Türk spor basınına bir kez daha teşekkürlerimi sunarım.

Bu anlamlı gecede, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılını bir kez daha kutlarken, Türk yüzyılını da yansıtan Türkiye Yüzyılının sporun her alanında başarı ve zaferler getireceğine olan inancım tamdır. Bugün sporun profesyonelleşerek, bilgi, bilim ve teknoloji ile iç içe geçtiği bir dönemdeyiz. Türk dünyası ve özellikle Türkiye Cumhuriyeti bu açıdan çok büyük ilerlemeler kaydetmiştir. Bu çerçevede, en zorlu zamanlarda bile kararlılık ve Türk milletine adanmışlıkları sayesinde başarıları ile bizlere sayısız mutluluk yaşatan tüm sporcularımıza, yaşattıkları bu gurur için bir kez daha teşekkür ederim.

Büyük başarılar, büyük fedakarlıklar, büyük hedefler ve doğru rol modellerle ortaya çıkmaktadır.

Bugün burada ödül alarak, hem kendi çevrelerine hem de gelecek kuşaklara rol model olan tüm sporcularımıza, eğitimcilerimize ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ederim.

Sizlerin verdiği ilham ve yol göstericiliğiniz ile gelecek yüzyılın Türk sporcularının yüzyılı olacağından en ufak bir şüphem yoktur.

Son olarak, Türkiye’de 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji Voleybol Takımı oyuncularımız, öğretmenlerimiz ve ailelerini, bizlerin Şampiyon Melekler'ini de rahmet ve sevgi ile anarken, bu acı olayda hayatını kaybeden diğer tüm sporcularımıza da Allah'tan rahmet dilerim.”