Tatar'dan "Yaslı Gitmişler şen gelmişler" diyen Gazeteci Tekman'a: " Bırak Ali kardeş alay etmeyi"

Başbakan Tatar'ın İstanbul ziyaretini Twitter hesabından tiye alan Gazeteci Ali Tekman'a Başbakan Tatar da Twitter üzerinden cevap verdi.
Tatar'dan Gazeteci Tekman'a: " Bırak Ali kardeş alay etmeyi"
İşte o paylaşımlar;
Başbakan Tatar'ın İstanbul ziyaretini Twitter hesabından tiye alan Gazeteci Ali Tekman'a Başbakan Tatar da Twitter üzerinden cevap verdi.
Tatar'dan Gazeteci Tekman'a: " Bırak Ali kardeş alay etmeyi"
İşte o paylaşımlar;
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