  • BIST 118.664
  • Altın 295,115
  • Dolar 5,8693
  • Euro 6,5257
  • Lefkoşa 6 °C
  • Mağusa 6 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 6 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara -7 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Tatar'dan "Yaslı Gitmişler şen gelmişler" diyen Gazeteci Tekman'a: " Bırak Ali kardeş alay etmeyi"

» »
Başbakan Tatar'ın İstanbul ziyaretini Twitter hesabından tiye alan Gazeteci Ali Tekman'a Başbakan Tatar da Twitter üzerinden cevap verdi.
Tatar'dan "Yaslı Gitmişler şen gelmişler" diyen Gazeteci Tekman'a: " Bırak Ali kardeş alay etmeyi"

Başbakan Tatar'ın İstanbul ziyaretini Twitter hesabından tiye alan Gazeteci Ali Tekman'a Başbakan Tatar da Twitter üzerinden cevap verdi.

Tatar'dan Gazeteci Tekman'a: " Bırak Ali kardeş alay etmeyi"

İşte  o paylaşımlar;

tatar-001.png

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yağışlardan sonra:Tonlarca patates çürüyecek10 Ocak 2020 Cuma 19:44
  • Mağusa'da Uyuşturucu yerine bitki çayı vermişler10 Ocak 2020 Cuma 19:29
  • Doğanköy’de kanalizasyon çalışmasından dolayı yol trafiğe kapatıldı10 Ocak 2020 Cuma 19:27
  • İskele-Gazimağusa Anayolunda 3 Bisikletli duran araca çarptı10 Ocak 2020 Cuma 18:52
  • Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) Sanayi Odası’ndaki KKTC Ofisi törenle açıldı10 Ocak 2020 Cuma 18:45
  • Son Dakika: Tır araç alev aldı10 Ocak 2020 Cuma 18:09
  • Girne-Değirmenlik anayolunda tır araç alev aldı10 Ocak 2020 Cuma 18:08
  • Erdoğan, Tatar, Özersay görüşmesi sona erdi10 Ocak 2020 Cuma 18:04
  • Erdoğan Tatar'ı kabul etti10 Ocak 2020 Cuma 17:49
  • Cumhurbaşkanı Akıncı yağışlardan olumsuz etkilenen Angolem köyünü ziyaret etti10 Ocak 2020 Cuma 17:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti