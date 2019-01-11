"Tatar’ın Anlamsız ve Tutarsız açıklamalarını hayretle izliyoruz!"

El-Sen Kıb-Tek'le ilgili gündemde ola tartışmalar üzerien bir açıklama yayımladı:



Açıklama şu şekilde:

"Son günlerde Özelleştirme ve Aksa yanlıllarının Kıb-Tek’e saldırıları sendikamız tarafından dikkatle izlenmektedir.Özellikle santral yatırımlarıyla ilgili karar gündeme geldikten sonra ‘’Malum’’ çevreler Kıb-Tek’in özelleştirilmesiyle ilgili seslerini yükseltmeye başlamışlardır.Özellikle UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’ın Anlamsız ve Tutarsız açıklamaları sendikamız tarafından hayretle izlenmektedir.Geçmişte özelleştirmeye karşı çıkan ve Aksayla ilgili görüşleri sendikamız tarafından çok iyi bilinen Ersin Tatar beyin bu açıklamaları tamamen sermayenin çıkarlarına uygun açıklamalardır.Burada Ersin Tatar Aksacılar ve Özelleştirme yanlılarına şunu ifade etmek istiyoruz.EL-SEN dün olduğu gibi bu çevrelere hakettikleri cevabı hem eylemleriyle hem söylemleriyle cevap verecektir.Kıbrıslı Türklerin öz malı olan Kıb-Tek’i ne Aksa’ya ne de Ersin Tatar’ın sözcülüğünü yaptığı sermaye çevrelerine satılmasına karşı EL-SEN her türlü direnişi gösterecektir.KIB-TEK’e yatırımlar için alınan kararları EL-SEN her zaman desteklemeye devam edecektir.KIB-TEK Yönetim kurulunun almış olduğu yatırım kararlarına EL-SEN geçmişte de bugün de desteğini esirgemeyecektir.Geçmişte Aksaya karşı söylem ve eylemleriyle tanıdığımız UBP Genel Başkanı Ersin Tatarı doğru kararlara destek vermeye ve bu ülkenin Başbakan adayı olan bir kişinin bu toplumun öz malı olan kurumlara sahip çıkmasını EL-SEN olarak talep ediyoruz.Aksi takdirde Ersin Tatar’ın olası Başbakanlığı döneminde yöneteceği kurum ve kuruluşların bu ülkede olmayacağını hatırlatırız.Bu nedenle Aksacıları ve Özelleştirmecileri uyarırız.KIB-TEK’i korumak EL-SEN’in ve bu toplumun asli görevidir.Aksi takdirde KIB-TEK’e saldıran bu çevrelere bu ülkeyi dar ederiz.Bu böyle bilinsin El-Sen tüm gücüyle bu kavgaya hazırdır.Hodri Meydan!"