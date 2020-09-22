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Tatar:Pandemi Hastanesi Ekim ayının ilk haftası hizmete girecek

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Başbakan Ersin Tatar, Sağlık Bakanı Ali Pilli ile inşaatı devam eden Acil Durum Hastanesi şantiyesini ziyaret etti.
Tatar:Pandemi Hastanesi Ekim ayının ilk haftası hizmete girecek

Başbakan Ersin Tatar, Sağlık Bakanı Ali Pilli ile inşaatı devam eden Acil Durum Hastanesi şantiyesini ziyaret etti.

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Başbakan Tatar, uzun zaman konuşulan Acil Durum Hastanesi’nin proje sürecinde bir takım sıkıntılar yaşandığını, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği talimatın ardından başlayan inşaatın hızla ilerlediğini söyledi.

Tatar, 100 yataklı, 6 ameliyathanesi ve 24 yoğun bakım odası bulunan teşekküllü Acil Durum Hastanesi’nin Ekim ayının ilk haftalarında hizmete gireceğini kaydetti.

Hastanenin KKTC’de sağlık için önemli bir yatırım olduğunu vurgulayan Başbakan Tatar, Kovid 19 salgının ardından da hastanenin doğal afet durumunda KKTC halkının hizmetinde olacağını belirtti.

Ülkede şimdiye kadar çok ağır vakaların yaşanmadığını kaydeden Başbakan Tatar, “memnuniyetle ifade etmek isterim ki KKTC’de Kovid-19 kontrol altındadır” dedi.

Son olarak 4 vaka tespit edildiğini bunların da temaslı olarak karantinada bulunduklarını hatırlatan Başbakan, ülkede şu anda bir sıkıntı olmadığını ancak hükümetin tedbirli olmaya devam edeceğini söyledi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Başbakan, Acil Durum Hastanesinin önemli ve anlamlı bir yatırım olduğunu vurguladı “Pandemi döneminde Kıbrıs Türk halkının acil ihtiyaçlarını giderecek şekilde ortaya konuldu. Çok hızlı hareket edilmiştir. Türkiye Cumhuriyetinin her zaman yanımızda olduğunun mesajıdır” dedi.

KKTC’nin 1 Temmuz’a kadar büyük bir başarı elde ettiğini tüm dünyanın bildiğini, 1 Temmuz’dan sonra ise ekonomik nedenlerle dünyaya açılmak durumunda kalındığını kaydeden Başbakan “Bir takım bulaşlar olmuş olabilir. Bunların bir kısmı Güney Kıbrıs’tan da gelmiş olabilir, hepsinin Türkiye’den geldiğini söylemek mümkün değil. Bazı Mesarya köylerindeki iç vakaların Güney Kıbrıs’tan geldiği söyleniyor. Ancak biz kapılar kapansın demedik hayat devam ediyor” dedi.

Hükümetin aldığı karantina uygulama kararı ile durumun kontrol altına alındığını vurgulayan Başbakan, herhangi bir duruma karşı KKTC sağlık sisteminin hazır olduğunu söyledi.

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