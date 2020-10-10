  • BIST 1.166
  • Altın 487,703
  • Dolar 7,8443
  • Euro 9,2684
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1915 test yapıldı, 5’i yerel 8 pozitif vakaya rastlandı, 5 kişi taburcu edildi

Tatar:Tarih yazdık. 46 yıldan sonra bana nasip oldu

» »
Kapalı Maraş'ın bir kısmının perşembe günü halka açılmasının ardından  Başbakan Ersin Tatar, NTV'ye özel röportaj verdi.
Tatar:Tarih yazdık. 46 yıldan sonra bana nasip oldu

Kapalı Maraş'ın bir kısmının perşembe günü halka açılmasının ardından  Başbakan Ersin Tatar, NTV'ye özel röportaj verdi. Yarın KKTC'de düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde NTV Lefkoşa Temsilcisi Selim Sayarı'ya konuşan Tatar, Maraş'ın KKTC sınırları içersinde olduğuna dikkat çekti.

Ersin Tatar, Maraş'ın açılması için verdiği destekten dolayı Türkiye'ye teşekkür etti. Kapalı Maraş'ın açılmasını NTV'ye değerlendiren Başbakan Ersin Tatar, "Maraş, KKTC sınırları içerisindedir. Dolasıyla bizim şu anda başkasının toprağına girdik diye bir durum yok. Zaten vakıf ve atamalıydı. Şu anda da KKTC sınırları içersindededir, haliyle oranın tekrar iskana açılması, tekrar eski sakinlerinin oraya gelmesi en doğalıydı onu yaptık" dedi.

'TARİH YAZDIK. 46 YILDAN SONRA BANA NASİP OLDU'' "

Tarih yazdık. 46 yıldan sonra bana nasip oldu" şeklinde konuşan Başbakan Ersin Tatar sözlerine şu cümlelerle devam etti: "Türk hükümetinin de desteğini aldım. Bunun da altını çizerek söylemek istiyorum. Türkiye buraya çok büyük destek vermektedir. Siyasi anlamda tüm dünyadan gelecek tepkileri Türkiye gögüslüyor." ''

MARAŞ'TA TAŞINMAZ MAL KOMİSYONUYLA MALLAR İADE EDİLECEK''

Maraş'ta Rumların ve yabancıların mallarının taşınmaz mal komisyonu aracılığıyla iade edileceğini vurgulayan KKTC Başbakanı Ersin Tatar, "Bizim esas amacımız ilk olarak şu anda o güzelim sahili, bazı kamu alanları ve parkları insanların istifadesine açmak. Şimdi yavaş yavaş orası temizleniyor asfaltlanıyor. Taşınmaz mal komisyonu marifetiyle başvuran Rumlara, İngilizlere ve yabancılara mallarının iadesi şekliyle bir süreci öngörüyoruz, insan hakları bakımından da uluslararası hukuka ters düşecek bir durum yok. BM kararlarına ters düşmemek adına kararlı oluyoruz" şeklinde konuştu.

KIBRIS'TA ÇÖZÜM UMUDU VAR MI?

Tatar, Kıbrıs sorununa federal temelde bir çözüm bulunması konusunda umut kalmadığını söyledi. Tatar, "Bir federal anlaşma olsa Maraş iade edilecek beklentisi vardı. Bu bir beklentiydi. İlla da bu bir vaat değildi. Zaten federal temelde bir çözüm arayışlarında bir umut kalmamıştır. Biz öyle düşünüyoruz, Türk hükümetiyle bunu değerlendirdiğimizde Türk hükümeti de aynı böyle değerlendirmekte" dedi. Kapalı Maraş'ın seçim hamlesi olarak açıldığı yönündeki eleştirilerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan KKTC Başbakanı Tatar sözlerini şöyle noktaladı: "Bunları gülümsemeyle değerlendiriyorum, ben çok çalıştım çok uğraştım. Milletime, bayrağıma, vatanıma her zaman bağlı bir kişi oldum ve bu yoldan şaşmadığım için kabul gördüm.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ergün Olgun'dan Uluslararası Topluma "Kıbrıs" Eleştirisi10 Ekim 2020 Cumartesi 10:35
  • Tatar: “Maraş Bir Devlet Meselesidir, Seçim Malzemesi Değildir”10 Ekim 2020 Cumartesi 10:28
  • Denktaş: “Seçilmek İçin Uğraş Verdiğiniz Makama Ne Kadar Zarar Verdiğinizin Farkında Mısınız?”10 Ekim 2020 Cumartesi 10:21
  • Nöbetçi Eczaneler - 10 Ekim 2020 Cumartesi10 Ekim 2020 Cumartesi 10:00
  • BMGK’den KKTC’ye ‘Kapalı Maraş’ kararından geri adım çağrısı10 Ekim 2020 Cumartesi 09:32
  • 11 Aday 11 Farklı Seçim Sandığında Oylarını Kullanacak10 Ekim 2020 Cumartesi 09:25
  • Tatar: BM’den beklenen gerçekleri görmesidir10 Ekim 2020 Cumartesi 09:22
  • TC Dışişleri: Rum tarafının propagandası değil, adadaki gerçekler dikkate alınmalı10 Ekim 2020 Cumartesi 09:14
  • KKTC Yarın Cumhurbaşkanı Seçimi İçin Sandık Başına Gidiyor10 Ekim 2020 Cumartesi 09:10
  • Detay Gazetesi bugün ne manşet attı? 10 Ekim 2020 Cumartesi10 Ekim 2020 Cumartesi 08:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti