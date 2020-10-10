Tatar:Tarih yazdık. 46 yıldan sonra bana nasip oldu

Kapalı Maraş'ın bir kısmının perşembe günü halka açılmasının ardından Başbakan Ersin Tatar, NTV'ye özel röportaj verdi. Yarın KKTC'de düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde NTV Lefkoşa Temsilcisi Selim Sayarı'ya konuşan Tatar, Maraş'ın KKTC sınırları içersinde olduğuna dikkat çekti.

Ersin Tatar, Maraş'ın açılması için verdiği destekten dolayı Türkiye'ye teşekkür etti. Kapalı Maraş'ın açılmasını NTV'ye değerlendiren Başbakan Ersin Tatar, "Maraş, KKTC sınırları içerisindedir. Dolasıyla bizim şu anda başkasının toprağına girdik diye bir durum yok. Zaten vakıf ve atamalıydı. Şu anda da KKTC sınırları içersindededir, haliyle oranın tekrar iskana açılması, tekrar eski sakinlerinin oraya gelmesi en doğalıydı onu yaptık" dedi.

'TARİH YAZDIK. 46 YILDAN SONRA BANA NASİP OLDU'' "

Tarih yazdık. 46 yıldan sonra bana nasip oldu" şeklinde konuşan Başbakan Ersin Tatar sözlerine şu cümlelerle devam etti: "Türk hükümetinin de desteğini aldım. Bunun da altını çizerek söylemek istiyorum. Türkiye buraya çok büyük destek vermektedir. Siyasi anlamda tüm dünyadan gelecek tepkileri Türkiye gögüslüyor." ''

MARAŞ'TA TAŞINMAZ MAL KOMİSYONUYLA MALLAR İADE EDİLECEK''

Maraş'ta Rumların ve yabancıların mallarının taşınmaz mal komisyonu aracılığıyla iade edileceğini vurgulayan KKTC Başbakanı Ersin Tatar, "Bizim esas amacımız ilk olarak şu anda o güzelim sahili, bazı kamu alanları ve parkları insanların istifadesine açmak. Şimdi yavaş yavaş orası temizleniyor asfaltlanıyor. Taşınmaz mal komisyonu marifetiyle başvuran Rumlara, İngilizlere ve yabancılara mallarının iadesi şekliyle bir süreci öngörüyoruz, insan hakları bakımından da uluslararası hukuka ters düşecek bir durum yok. BM kararlarına ters düşmemek adına kararlı oluyoruz" şeklinde konuştu.

KIBRIS'TA ÇÖZÜM UMUDU VAR MI?

Tatar, Kıbrıs sorununa federal temelde bir çözüm bulunması konusunda umut kalmadığını söyledi. Tatar, "Bir federal anlaşma olsa Maraş iade edilecek beklentisi vardı. Bu bir beklentiydi. İlla da bu bir vaat değildi. Zaten federal temelde bir çözüm arayışlarında bir umut kalmamıştır. Biz öyle düşünüyoruz, Türk hükümetiyle bunu değerlendirdiğimizde Türk hükümeti de aynı böyle değerlendirmekte" dedi. Kapalı Maraş'ın seçim hamlesi olarak açıldığı yönündeki eleştirilerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan KKTC Başbakanı Tatar sözlerini şöyle noktaladı: "Bunları gülümsemeyle değerlendiriyorum, ben çok çalıştım çok uğraştım. Milletime, bayrağıma, vatanıma her zaman bağlı bir kişi oldum ve bu yoldan şaşmadığım için kabul gördüm.