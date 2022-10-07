TatilSepeti Genel Müdürü Kaan Karayal tutuklandı

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyon kapsamında yakalanan 8 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Gözaltına alına 8 kişiden 5’i Sermaye Piyasası Kanunu’ndaki “piyasa dolandırıcılığı” suçundan tutuklandı.

Tutuklananlar arasında TatilSepeti Genel Müdürü Necip Kaan Karayal da bulunuyor.

Tutuklanan diğer isimler ise Mehmet Akdere, Hakan Gençoğlu, Ahmet Can Teoman ve Barış Aşçıoğlu olarak açıklandı.

Şüphelilerin, Borsa İstanbul Anonim Şirketi Banka Endeksi’ni oluşturan bankacılık sektörü paylarında ve bu paylara ait vadeli işlem piyasalarında hesaplarından gerçekleştirdikleri işlem hacimlerinin oldukça yüksek olduğu bildirildi.

Şüphelilerce fiyat yükseltici ve kendi kendine karşılıklı işlemler yapılarak oluşan pay piyasasının yapay bir piyasa haline getirildiği, böylece bankacılık sektörü paylarına yüksek talep olduğu izleniminin verildiği ve yoğun ve sürekli alım satım işlemleri ile piyasada hakimiyet kurulduğu ifade edildi.