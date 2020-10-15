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TAVAK, 2. Tur Seçimleri Öncesi Makale Yayımladı

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Kıbrıs’ın Kaderi Bu Pazar Belli Oluyor
TAVAK, 2. Tur Seçimleri Öncesi Makale Yayımladı

KIBRIS’IN KADERİ BU PAZAR BELLİ OLUYOR

PROF. DR. FARUK ŞEN’İN YORUMU – 15.10.2020

Bülent Ecevit’in tarihsel bir kararı ile Kıbrıslı Türkleri EOKA’nın katletmesine karşı koruma kararı alan Türkiye, 1974’ten, 1983 yılında KKTC kurulana kadar, bu ülkeye hep sahip çıktı, hala da sahip çıkmaya devam ediyor. 240 bin nüfusu olan bu ülkede fazla bir şey üretilmiyor.

TÜRKİYE’NİN KKTC’YE DESTEĞİ ASLA UNUTULMAMALI

Türkiye Cumhuriyeti her yıl burada yaşayan Kıbrıslı Türklerin cebine 2.600 $ para koyuyor. Düşünün bizim ülkemizde GSMH 8 bin doların altına düşerken, biz KKTC’ye büyük yardımlarda bulunuyoruz.

MUSTAFA AKINCI GÜNEY KIBRIS’A TÜRKİYE’DEN DAHA YAKIN

Buna karşılık son Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, tamamıyla Güney Kıbrıslılarla işbirliği halinde. Kıbrıslı Türkleri tekrar azınlık statüsüne getirmek istiyor. İki bağımsız devlet olan KKTC ve Güney Kıbrıs’ta, Eğer Anastasiadis’in istekleri doğrultusunda Mustafa Akıncı başarılı olursa, Kıbrıslı Türkler yine azınlık statüsüne düşecekler. Bunun olmaması için Türkiye çok büyük bir savaş veriyor.

TÜRKİYE KARŞITI ÜLKELER GÜNEY KIBRIS’IN YANINDA YER ALIYOR

Türkiye’nin Kıbrıs’ta tek hatası, KKTC’nin dost ülkeler tarafından tanınmamasından kaynaklanıyor. Şimdi Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon olaylarından sonra, Arap dünyası da Güney Kıbrıs’ın yanında yer alıyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan gibi ülkeler Türkiye’ye karşı kinlerini ortaya çıkartıyorlar. Türkiye yalnız AB ve ABD ile uğraşmıyor, bir de niteliksiz Arap ülkeleriyle politik savaş içerisinde.

ERSİN TATAR BAĞIMSIZ KKTC İÇİN ÖNEMLİ BİR ŞANS

Kıbrıs Türk Halkı bu Pazar akıllı bir karar verip Ersin Tatar’ı seçerlerse, azınlık statüsünden kurtulma şansına sahip olacaklar. KKTC’de Mustafa Akıncı seçilirse, artık Güney Kıbrıs hükümeti KKTC’de hüküm sürecek. Mustafa Akıncı alacakları AB pasaportu için ve eşinin daha fazla AB projesi alması için Türkiye’yi satışa getirecek. Türkiye bu konuda tabii ki müdahale edemez, fakat akılcı Kıbrıs Türklerinin bu tuzağa düşmeyeceğinden hareket ediyoruz. 

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