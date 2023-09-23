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TBB: Karadeniz Teknik Üniversitesi raporu tamamlanınca şüpheli listesi ve yol haritası netlik kazanacak

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Türkiye’de temaslar yapan Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, deprem bölgelerine yaptığı ziyaretlerden sonra dün de Ankara’da Türkiye Barolar Birliği’ni ziyaret etti.
TBB: Karadeniz Teknik Üniversitesi raporu tamamlanınca şüpheli listesi ve yol haritası netlik kazanacak

Türkiye’de temaslar yapan Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, deprem bölgelerine yaptığı ziyaretlerden sonra dün de Ankara’da Türkiye Barolar Birliği’ni ziyaret etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı'ndan verilen bilgiye  göre, Özdenefe, Birliği ziyaretinde Birlik Başkan Yardımcısı Av. Ercan Demir ve bazı Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Deprem sonrası adli süreçle ilgili görüş alış verişinde de bulunuldu.

Özdenefe ziyaretle ilgili açıklamada, Birlik yetkililerinin, Kıbrıslı Türk öğrencilerin hayatını kaybettiği Isias Otel'in Türkiye kamuoyuna da mal olmuş meselelerden biri olduğunu ve talep edilen  Karadeniz Teknik Üniversitesi raporu dosyaya girdikten sonra şüpheli listesi ve yol haritasının netlik kazanacağını aktardığını söyledi.

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