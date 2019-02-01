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TBK Gaziler Derneği, Büyükelçilik önünde toplanıp bildiri okudu

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Türk Barış Kuvvetleri (TBK) Gaziler Derneği, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği önünde toplanarak, açıklama yaptı.
TBK Gaziler Derneği, Büyükelçilik önünde toplanıp bildiri okudu

Türk Barış Kuvvetleri (TBK) Gaziler Derneği, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği önünde toplanarak, açıklama yaptı.

Dernek adına basın bildirisi okuyan Genel Başkan Adil Çümen, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun geçen hafta KKTC’yi ziyaret ettiğini anımsatarak, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil’in Çavuşoğlu’na yönelik açıklamalarını eleştirdi.

Çümen, Türkiye’nin 1974 yılında adaya gelmemiş olması halinde EOKA’cıların Kıbrıs Türklerini katledeceğini söylerek, tüm Kıbrıslı Türklerin sonunun Atlılar, Sandallar, Murtağa ve Taşkent katliamındaki halkla aynı olacağını kaydetti.

Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği’ne destek vermek için elçilik binası önüne gelen Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı da, KTÖS ve benzer kuruluşların bu tutumu devam ettirmesi durumunda sembolik değil, çok daha büyük eylemler yapılacağını söyledi.

Arıklı, “Anavatan Türkiye’yi tahkir eden, işgalci olarak suçlayan, Türkiye’nin burada asimilasyon yaptığını iddia eden söz ve davranışların sürmesi halinde çok daha büyük eylemler olacak” dedi.

Arıklı yıkıcı ve bölücü fikirleri demokrasi kisvesi altında yürütmenin doğru olmadığını da söyledi.

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