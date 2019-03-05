  • BIST 104.748
  • Altın 221,911
  • Dolar 5,3699
  • Euro 6,0842
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

TBMM Başkanı Şentop Esenboğa’da basın toplantısı düzenledi

» »
İlk yurt dışı ziyareti kapsamında KKTC'ye gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC'ye hareketi öncesi Esenboğa Havalimanı Şeref Salonu'nda basın toplantısı düzenledi.
TBMM Başkanı Şentop Esenboğa’da basın toplantısı düzenledi

İlk yurt dışı ziyareti kapsamında KKTC'ye gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC'ye hareketi öncesi Esenboğa Havalimanı Şeref Salonu'nda basın toplantısı düzenledi.

TBMM Başkanı seçilmesinin ardından, ilk yurt dışı ziyaretlerini KKTC ve Azerbaycan Cumhuriyeti'ne gerçekleştireceğini belirten Şentop, siyasi bir gelenek olarak Türkiye'de cumhurbaşkanı seçiminden sonra cumhurbaşkanlarının, meclis başkanı seçiminden sonra ise meclis başkanlarının ilk yurt dışı ziyaretlerini bu ülkelere yaptığını hatırlattı.

Şentop, kendisinin de bu geleneği devam ettirmek üzere ziyaretleri gerçekleştireceğini ifade ederek, ziyaretlerinde kendisine TBMM Başkanvekili Levent Gök, Katip Üye İshak Gazel, Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem, AK Parti Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun eşlik edeceğini bildirdi.

KKTC ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ve Başbakan Tufan Erhürman ile bir araya gelerek gelecek dönemde Kıbrıs konusunda atılabilecek adımlara ilişkin görüş alışverişinde bulunacağını kaydeden Şentop, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinin lideri Doktor Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın kabirleri ile Boğaz Şehitliği ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’nı da ziyaret edeceğini söyledi.

AZERBAYCAN ZİYARETİ

Şentop, Azerbaycan'ı ziyaretinde ise Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov ve Başbakan Nevruz Memmedov ile yapacakları baş başa ve heyetler arası görüşmelerde, mükemmel düzeydeki ikili ilişkilerin ve iş birliğinin daha da ilerletilmesi için atılabilecek adımların ele alınması ile bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunacaklarını ifade etti.

Mustafa Şentop, Azerbaycan'da ayrıca merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in anıt mezarına ve Türk şehitliğine ziyarette bulunacaklarını kaydetti.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum sendikacılar onkoloji hastanesi’ni ziyaret etti05 Mart 2019 Salı 13:20
  • “Güçlerimizi birleştirme zamanı”05 Mart 2019 Salı 13:15
  • Arıklı: "Bir dahaki sefere kürsüye ağzımda bantla çıkacağım"05 Mart 2019 Salı 12:40
  • KTAMS'tan grev!05 Mart 2019 Salı 12:37
  • Yasemin Hareketi halka açık basın toplantısı düzenliyor05 Mart 2019 Salı 10:37
  • Denktaş'tan maaşlarla ilgili açıklama05 Mart 2019 Salı 09:55
  • Yağmur bekleniyor05 Mart 2019 Salı 09:08
  • Dikkat elektrik kesintisi var!05 Mart 2019 Salı 09:04
  • Ormanı çöplük yaptılar !..05 Mart 2019 Salı 08:30
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!05 Mart 2019 Salı 08:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti