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TBMM Başkanı Yıldırım KKTC'de

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TBMM Başkanı Yıldırım, "Son zamanlardaki gelişmeler ve Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik yaşanan tıkanıklıklar hatırlandığında, Kıbrıs Türk halkı ile anavatan Türkiye'nin dayanışma noktasında çok daha hassas bir döneme girdiğini ifade etmek isterim" dedi
TBMM Başkanı Yıldırım KKTC'de

Yıldırım, resmi ziyarette bulunmak için KKTC'ye giderken Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.
 

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay'ın daveti üzerine ilk yurt dışı programını gerçekleştirmek üzere KKTC'ye gideceklerini belirten Yıldırım, ziyaretinde kendisine, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Katip Üyeler Rümeysa Kadak ve Fatma Kaplan Hürriyet ile İdare Amiri Halil Özcan'ın eşlik edeceğini söyledi.
 

Yıldırım, ziyarette Uluçay ile görüşerek, ülkeler arasındaki iş birliğini ele alacaklarını kaydetti.
Cumhuriyet Meclisinin, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, İslam İşbirliği Teşkilatı, Parlamenterler Arası Birlik gibi uluslararası platformların çalışmalarına etkin katılmasının önemine işaret eden Yıldırım, "KKTC'nin uluslararası görünürlüğünün artırılması bağlamında desteğimizi, Cumhuriyet Meclisinin başka diğer uluslararası kuruluşlara katılması noktasında bundan sonra da sürdüreceğiz." diye konuştu.
 

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Tufan Erhürman ile de görüşme gerçekleştireceklerini dile getiren Yıldırım, bu vesileyle Doktor Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın kabirlerini, boğaz şehitliğini, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığını da ziyaret edeceğini dile getirdi.
 

"HAYIRLARA VESİLE OLSUN"
Ziyaretin hayırlı olmasını dileyen Yıldırım, "Son zamanlardaki gelişmeler ve Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik yaşanan tıkanıklıklar hatırlandığında, Kıbrıs Türk halkı ile anavatan Türkiye'nin dayanışma noktasında çok daha hassas bir döneme girdiğini ifade etmek isterim." ifadesini kullandı.
Açıklamasının ardından Yıldırım ve beraberindeki heyet KKTC'ye hareket etti.

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